Cosa non si fa per avere dei chip? Donna finge gravidanza per trasportarne illegalmente più di 200 alla volta

Superare la dogana e trasportare una quantità immane di componenti illegali è una impresa, talvolta impossibile da portare a termine. I criminali evitano di farlo perché sanno che non avrebbero scampo, non per niente le possibilità di essere rilevati aumenterebbe a dismisura.

Non ha pensato così una donna, che invece di rassegnardi a questa idea ha creduto bene di adottare una strategia diversa dal solito per introdurre dei chip illegalmente in un Paese preciso. Che incredibile tattica ha usato, e come mai ha fatto così velocemente notizia?

Ammettiamolo: tutti noi cerchiamo di comprare il processore migliore che ci sia in circolazione soltanto per rendere il nostro PC più potente. È una azione intelligente da fare, soprattutto se tendiamo a giocare a dei titoli molto pesanti oppure, come in tanti fanno, ad avviare delle stream prolungate.

Le più usate sono sicuramente le CPU con architettura Alder Lake di dodicesima generazione, che pare siano state dimenticate dall’utenza. Al contrario, questi processori sarebbero così popolari che molti sarebbero disposti a trafficarli pur di riuscire a venderli con frequenza e regolarità. Ed è successo per davvero, non è un esempio il nostro.

Si parla di una situazione precisa. Le autorità doganali cinesi hanno arrestato di recente una donna che stava cercando di far entrare illegalmente in Cina 202 CPU Alder Lake, utilizzando una finta pancia in silicone. In altre parole si fingeva incinta per riuscire a non passare inosservata, fallendo a quanto pare. Ma come è successo?

Fingersi incinta per trasportare dei processori, ed era quasi fatta

Tutto è cominciato quando la ragazza ha riferito alle autorità di essere al quinto mese di gravidanza, che chiaramente spiegava il gonfiore della sua pancia. Ma gli ufficiali esperti non hanno creduto alle sue parole, specie perché le dimensioni del ventre della donna erano troppo grandi per essere compatibili con una gravidanza al quinto mese.

E dato che, nonostante il gonfiore, riusciva a camminare senza alcun problema, i controlli hanno svelato la finta pancia in silicone. Al suo interno, come abbiamo detto prima, sono state trovate ben 202 CPU Intel di dodicesima generazione. Ancora non si sa come potesse pensare di superare i metal detector portuali, ma è probabile che lo svelerà durante gli interrogatori. Avremo modo di saperne di più in seguito, su questo non ci sono dubbi.

Che sia una vicenda pazzesca lo sappiamo benissimo, ma ancor di più lo sarebbe pensare che una donna sia arrivata a fare questo. Per fortuna la dogana era molto preparata, dunque non è stato troppo difficile riconoscere l’inganno tenendo a mente le spiegazioni della ragazza, che tutto potevano essere tranne che credibili in quel momento. Che la situazione possa ripetersi in futuro pare che sia molto più probabile di quanto si pensi: il traffico delle CPU è in continuo aumento.