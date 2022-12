Corriere Amazon perde la vita mentre tenta di tirare fuori il suo furgone dal fango

Lui si chiamava Franco D’Alessandro e aveva 41 anni. È morto mentre stava lavorando. Il suo furgone era finito nel fango

Ha perso la vita mentre stava lavorando Franco D’Alessandro, 41 anni, che lavorava come corriere per Amazon.

L’uomo stava viaggiando con il suo furgone per eseguire le varie consegne, quando il mezzo è rimasto impantanato nel fango. Il 41enne ha quindi deciso di fare un tentativo, spingendo il furgone per fare in modo che le ruote potessero sbloccarsi, ma mentre si stava impegnando in questa complicata operazione, si è sentito male.

Un malore rivelatosi fatale. È quindi deceduto il 41enne, che viveva a Pescara, e che lavorava, per l’appunto, come corriere per il colosso dell’e-commerce.

Cosa è accaduto

Il tragico decesso è avvenuto ieri pomeriggio, 11 dicembre, a Ortona (Chieti). Da quanto si è appreso finora, pare che l’uomo stesse facendo una serie di consegne quando il suo furgone è finito nel fango, in un fossato. Il fango si era formato a causa delle piogge di alcuni giorni fa, e le ruote del furgone si erano bloccate.

L’uomo, che doveva effettuare una consegna, è quindi sceso dal mezzo e ha tentato di spingerlo usando le braccia. Ma ha avuto un malore e in quel frangente è riuscito comunque a contattare il 112 chiedendo aiuto. L’ambulanza, purtroppo, è arrivata in loco che ormai non c’era più nulla da fare.

L’uomo, infatti, era senza vita, e non si è potuto far niente, se non constatare che era morto. Dopo poco sono sopraggiunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, e ora bisognerà far luce su quanto occorso.