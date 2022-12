Dove si vive meglio: ecco i posti dove la qualità della vita è più alta

Quali sono le province italiane dove si vive meglio? L’indagine annuale del Sole 24 Ore stila la classifica delle province con la migliore qualità della vita nel 2022.

La qualità della vita è stata stimata sulla base di 90 indicatori statistici, 40 dei quali aggiornati al 2022.

Quest’anno in testa si posiziona Bologna, che precede Bolzano e Firenze. È la quinta volta in 33 anni che il capoluogo dell’Emilia-Romagna svetta in testa per la qualità della vita dei propri cittadini, migliorando di quattro posizioni il piazzamento del 2021. Peggiora la qualità della vita invece nelle città metropolitane, con Milano che scivola in ottava posizione, Roma alla trentunesima e Torino ancora più giù, al quarantesimo posto.

Considerando i risultati delle regioni nel loro complesso, l’Emilia Romagna raggiunge un ottimo posizionamento. Oltre al primo posto di Bologna ci sono le buone performance di Parma (nona piazza) e di Reggio Emilia (13esima). Anche il Trentino – Alto Adige si difende bene, con le due provincie di Bolzano e Trento rispettivamente al secondo e al quinto posto.

Bene anche la Toscana, che piazza tre province nella top ten della qualità della vita: oltre al secondo posto di Firenze c’è l’exploit di Siena, che scala 11 posizioni e arriva al quarto posto. Anche Pisa scala molte posizioni (+12) e raggiunge il decimo posto.

Scendono Milano e Roma

Scende invece Milano: dalla seconda posizione del 2021 il capoluogo lombardo passa all’ottava piazza. Tra le città metropolitane crolla Roma, che perde ben 18 posizioni e scivola in 31esima posizione. Cagliari guadagna un paio di posizioni e tocca il 18esimo posto. Genova è al 27esimo posto (-1 posizione) e Torino arretra in 40esima posizione (-12 per la città piemontese). Nella parte bassa della classifica troviamo Napoli (98esimo posto, -8 posizion) e Palermo (88esimo posto, ma con sette posizioni in più rispetto all’anno scorso).

I 90 indicatori sono stati suddivisi in sei ambiti. Si comincia con Ricchezza e Consumi, che vede sul podio Belluno, Bologna e Bolzano. Per Affari e Lavoro in testa ci sono Milano, Trieste e Roma. Nell’ambito di Demografia, Salute e Società svettano invece Bologna, Modena e Roma. Se si parla di Ambiente e Servizi meglio vivere a Pisa, Siena e Aosta. Invece per Giustizia e Sicurezza va meglio ai cittadini di Oristano, Pordenone e Sondrio. Mentre il top per quel che riguarda Cultura e Tempo libero si trova a Firenze, Trieste e Gorizia.

Nell’indagine del Sole 24 Ore c’è anche l’Indice della Qualità della vita delle donne. Sulla base dell’indicatore la graduatoria delle province che offrono maggior benessere alle donne vede al primo posto la provincia di Monza e Brianza, seguita a ruota da Treviso (che aveva vinto la prima edizione, nel 2021) e Cagliari.