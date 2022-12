Nicoletta Golisano, chi era la commercialista assassinata a Roma, amica della premier Meloni

Tra le vittime dell’uomo che ha aperto il fuoco in un bar di Fidene, a Roma, e che ha ucciso tre donne, c’è Nicoletta Golisano, amica di Giorgia Meloni.

A perdere la vita nella tragica sparatoria occorsa ieri mattina, 11 dicembre, a Fidene, quartiere di Roma, è stata anche Nicoletta Golisano, commercialista, amica della premier Giorgia Meloni.

Golisano ieri mattina era in via Monte Giberto perché doveva presenziare alla riunione del Consorzio Valle Verde, quando uno dei membri del Consorzio, Claudio Campiti, 57 anni, è arrivato irrompendo nella riunione in corso, ha tirato fuori una pistola con cui ha iniziato a sparare, togliendo la vita alla segretaria della presidente del Consorzio, al revisore dei conti e non si sa se la terza donna morta avesse un ruolo all’interno della dirigenza del suddetto consorzio, o fosse residente lì.

A riferire del legame con la commercialista è stata Giorgia Meloni stessa, scrivendo un post su Facebook per ricordare la donna che ha perso la vita nella sparatoria.

Nicoletta Golisano: chi era

Nicoletta Golisano aveva 50 anni ed era amica di Giorgia Meloni. Lavorava come commercialista a Roma. E per ragioni lavorative ieri mattina, Nicoletta Golisano era alla riunione di condominio del Consorzio, dove ha fatto irruzione Claudio Campiti, 57 anni. L’assassino ha sparato diversi colpi con una pistola e ha ferito 4 persone. Ha poi ucciso tre donne: Nicoletta Golisano, per l’appunto, Sabina Sperandio, 71 anni, ed Elisabetta Silenzi, 50 anni.

Da quanto si apprende, Nicoletta era una madre protettiva, una persona sincera, riservata e in particolare, un’ottima professionista. Questo è quanto ha riferito di lei Giorgia Meloni, che parla del fatto che la donna ha sempre avuto grande senso del dovere. Nicoletta lascia il marito, Giovanni e un figlio, Lorenzo, che ha 10 anni. Meloni ha scritto nel post:«Con la sua, altre famiglie, alle quali esprimo tutta la mia vicinanza, sono state distrutte».

Campiti, dopo il triplice delitto, è stato arrestato. Da quanto si apprende dai consorziati di Valle Verde, l’uomo aveva avuto un forte cambiamento dopo la morte del figlio 14enne, occorsa in montagna, su una slitta, dieci anni fa.

L’uomo era conosciuto alle forze dell’ordine, in quanto negli ultimi anni c’erano state denunce nei suoi confronti per minacce e atteggiamenti violenti. Nonostante le denunce, nessuno avrebbe mai pensato che l’uomo avrebbe potuto compiere un fatto simile: rubare una pistola in un poligono a Tor di Quinto, per poi recarsi alla riunione e infine commettere una strage.