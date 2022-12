Caro carburanti, ancora in calo i prezzi di benzina e diesel nel nostro Paese. L’effetto del rialzo delle quotazioni in borsa permette una diminuzione dei prezzi raccomandati anche sulla rete italiana.

È finito il primo dicembre scorso l’effetto delle riduzioni sul caro carburante dovuto al taglio delle accise deciso dal Governo. Con lo sconto che aveva raggiunto anche i 30 centesimi, siamo ora soltanto a 18, con i distributori che hanno registrato un aumento dei prezzi di 12 centesimi al litro.

Continua allora il saliscendi, con l’avvicinamento delle vacanze di Natale che potrebbero registrare un aumento ulteriore sia su benzina che su diesel. Nel frattempo, però, fare il pieno oggi potrebbe essere “più conveniente”, grazie ai nuovi ribassi sulla rete italiana.

Prezzi medi sui carburanti in Italia: ancora ribassi

Prosegue la fase discendente, con nuovi interventi all’ingiù sui prezzi dei carburanti – sia benzina che diesel. Nella giornata di ieri le quotazioni internazionali hanno ripreso la loro salita, garantendo perciò una diminuzione dei prezzi raccomandati anche sulla rete italiana.

Tra le compagnie che hanno registrato i maggiori ribassi, vi sono Tamoil, IP e Q8, che hanno portato i loro distributori a -3 cent/litro sia su benzina che su diesel. In particolare, anche grazie agli ultimi tagli, i prezzi praticati dai distributori risultano in calo soprattutto per quanto riguarda la modalità self service.

Come è possibile osservare dall’elaborazione di Quotidiano Energia, effettuata a partire dai dati aggiornati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, questo è il prezzo medio nazionale praticato sui carburanti in modalità self service:

ora a 1,699 euro/litro (con il valore precedente di 1,708 euro), con le diverse compagnie che variano i loro prezzi tra 1,688 e 1,714 euro/litro (mentre i senza marchio fissano un 1,7 euro/litro). prezzo medio praticato del diesel ora a 1,767 euro/litro (con il valore precedente di 1,777 euro), con i diversi marchi che variano i loro prezzi tra 1,754 e 1,784 euro/litro (mentre i senza logo fissano un 1,765 euro/litro).

Per quanto riguarda il prezzo medio nazionale praticato sui carburanti al servito, invece:

ora a 1,850 euro/litro (1,853 il dato precedente), con le diverse compagnie che stabiliscono i loro prezzi proponendo tra 1,779 e 1,899 euro/litro (con i senza logo che invece offrono un 1,757 euro/litro) prezzo medio praticato del diesel ora a 1,919 euro/litro (contro 1,922), con le diverse compagnie che stabiliscono i loro prezzi fissandoli tra 1,846 e 1,974 euro/litro (mentre i senza marchio risultano su 1,821 euro/litro).

Per quanto riguarda i prezzi praticati del Gpl, invece, la media nazionale praticata si inserisce tra 0,777 a 0,791 euro/litro (con i senza logo che offrono un 0,762). Il metano, invece, vede il prezzo medio nazionale praticato collocarsi tra 2,319 e 2,480 euro/litro ( 2,456 euro/litro per ciò che concerne i distributori senza marchio).