Sciopero generale contro la manovra: bloccate 11 regioni italiane

Oggi 16 dicembre Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale per protestare contro la manovra 2023 approvata dall’esecutivo. Manifestazioni in tutte le principali città italiane e molti disagi per chi viaggia e chi si muove con il trasporto pubblico.

Dai trasporti pubblici alla pubblica amministrazione, dai gestori delle pompe di benzina alla sanità e alle banche: oggi un grande pezzo dell’Italia si ferma per aderire allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil in protesta contro la legge di Bilancio 2023 promossa dal Governo Meloni e attualmente al vaglio del Parlamento.

Stando a quanto affermano gli organizzatori, ci sono circa 1.200 manifestanti che hanno aderito allo sciopero e sono scesi in strada per le vie del centro di Firenze, 1.500 a Milano, 2.000 a Genova, 1.000 a Napoli mentre a Roma continuano ad arrivare persone mentre si sta tenendo il comizio delle sigle sindacali. Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio sono le regioni coinvolte nello sciopero con disagi soprattutto per i viaggiatori vista l’alta adesione da parte del trasporto pubblico e in particolare dei treni, con grande caos nelle maggiori città italiane come Milano, Roma e Torino con migliaia di ritardi e viaggi cancellati.

A Roma la manifestazione è partita vicino la stazione Termini e si è ricongiunta in piazza Madonna di Loreto (vicino piazza Venezia) dove si stanno tenendo i comizi dei leader sindacali. “Meloni, il popolo ha fame. Dategli una manovra sbagliata”, “Tre cose devono scendere: le bollette, il caro vita, gli over 60 dai ponteggi”,”Cambiamola“, sono alcuni degli slogan esposti dai manifestanti.

LE DIVISIONI

La Cisl ha deciso di non aderire allo sciopero generale, il suo segretario Luigi Sbarra ha definito sbagliata la protesta, ma il segretario della Cgil Maurizio Landini difende questa scelta sostenendo che, al tempo del Governo Draghi, le manifestazioni sindacali di piazza ottennero dei risultati importanti. Critico verso lo sciopero il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che definisce illogico lo sciopero e afferma: “Grazie al buonsenso di Cisl, Ugl e dei loro iscritti. Non sostenendo uno sciopero immotivato e ideologico contro il governo, non complicheranno la giornata a milioni di lavoratrici e lavoratori. Col dialogo si affrontano e risolvono i problemi, con lo scontro ideologico no“.

INFO IMPORTANTI PER CHI VIAGGI IN TRENO

Per chi viaggia, è possibile reperire informazioni sui ritardi e le cancellazioni chiamando Trenitalia al numero verde gratuito 800-892021 e il sito internet istituzionale www.trenitalia.com. Italo Treno ha pubblicato la lista dei treni garantiti con lo scopo di agevolare i viaggiatori negli spostamenti, sul sito www.italotreno.it. Per maggiori informazioni, consultare il numero a pagamento 892020.