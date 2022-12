Meteo OGGI domenica 18 dicembre | Cielo nuvoloso da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 18 dicembre. Tempo in miglioramento, ma ancora brevi e locali piogge su alcune regioni. Il cielo sarà coperto su gran parte dell’Italia.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Con tempo prevalentemente asciutto su quasi tutte le regioni, il cielo risulterà però nuvoloso in gran parte d’Italia. Al Nord si attende molta nebbia fin dal mattino, in particolar modo sulla Pianura Padana. Il cielo risulterà prevalentemente coperto anche al Centro, con qualche debole pioggia prevista nel corso della giornata sia in Abruzzo che Molise. Per quanto riguarda le aree meridionali, previsto tempo sereno su tutte le regioni ad eccezione di qualche locale pioggia.

Nord

Tempo stabile al Nord. Durante la giornata di oggi il cielo si presenterà per lo più soleggiato, con nubi basse in Pianura Padana. Durante le ore pomeridiane si attende qualche velatura in transito sui settori. Nel corso della serata ancora tempo asciutto, ma previste anche parecchie nebbie e nubi basse in Pianura Padana.

Centro e Sardegna

Anche per quanto riguarda la fascia peninsulare centrale il tempo di oggi sarà all’insegna della stabilità atmosferica. Durante le prime ore del mattino si attendono nubi basse lungo le regioni Adriatiche, con possibilità di qualche breve e lieve pioggia resiedua. In tutto il resto del Centro, però, cielo sereno e tempo asciutto. Nel corso delle ore serali vi sarà possibilità di nubi basse su Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia

Anche per quanto riguarda la fascia peninsulare meridiale, il tempo sarà in buona parte asciutto e il cielo prevalentemente soleggiato. Tuttavia, prevista fin dal mattino una nuvolosità irregolare lungo le regioni Adriatiche, con fenomeni associati. Le brevi e isolate piogge si concentreranno principalmente sulle coste molisane, ma raggiungeranno anche le zone, sia calabresi che siciliane, attorno allo Stretto di Messina. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto pressoché ovunque, con cielo soleggiato e nubi basse lungo il versante adriatico.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in calo su Liguria e Valle d’Aosta, stazionarie sulla Sardegna, e in aumento sul resto d’Italia. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in diminuzione sulla Sardegna, stazionari sulla Sicilia, e in aumento sul resto del nostro Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente moderati meridionali sulle isole maggiori e al Centro-sud peninsulare. Soffieranno invece deboli in prevalenza occidentali al Nord, tranne che per alcuni rinforzi settentrionali sulla Liguria fino alle ore più tarde della mattina.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da molto mossi ad agitati il basso Adriatico, il mare e il canale di Sardegna. Risulteranno invece da mossi a molto mossi tutti i restati bacini italiani.