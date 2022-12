Meteo OGGI lunedì 19 dicembre | Tempo stabile, cielo nuvoloso

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 19 dicembre. La perturbazione lascia ormai spazio all’anticiclone di Natale. Tempo stabile e cielo nuvoloso su gran parte d’Italia.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. La perturbazione ha ormai lasciato spazio all’anticiclone di Natale, che si è affermato su tutto il Paese. Fin dal mattino il cielo sarà asciutto e soleggiato, soprattutto al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini. Possibilità di formazione di nebbie anche fitte sulla Pianura Padana, che in sollevamento potranno rendere il cielo molto nuvoloso o coperto. Previste però molte nubi anche sulla costa Ligure, possibilità di qualche lieve fenomeno associato nel corso della serata. Anche sul Lazio e sulle coste adriatiche potranno verificarsi nube basse al mattino.

Nord

Tempo stabile al Nord. Fin dalle prime ore del mattino si prevedono molte nubi sulla Pianura Padana, con nebbie e foschie anche fitte. Cielo sereno e asciutto, però, sui rilievi. Nel corso delle ore pomeridiane si prevede un aumento della nuvolosità soprattutto in Liguria, con possibilità di levi fenomeni associati nel corso della serata. Ciolo coperto in pianura, mentre sul resto delle regioni splenderà il sole.

Centro e Sardegna

Tempo stabile anche sulle regioni del Centro, grazie anche al vasto campo di alta pressione. Fin dal primo mattino il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso, anche sui settori interni. Possibilità di qualche addensamento nuvoloso più compatto lungo il litorale laziale oltre che lungo le coste adriatiche. Nubi basse con leggere foschie al mattino.

Sud e Sicilia

Tempo asciutto anche al Meridione, con cielo tuttavia coperto o poco nuvoloso fin dal mattino. Più nubi soprattutto su Puglia centro-settentrionale e Basilicata, sebbene non si attendano fenomeni associati. A partire dalle ore del pomeriggio il cielo risulterà per lo più sereno o poco nuvoloso dappertutto, ad eccezione di qualche persistenza nuvolosa in Puglia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in aumento al Nord e sulla Toscana, mentre si segnala una diminuzione al Centro-sud. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in aumento al Nord, in Toscana, nelle Marche e in Abruzzo, mentre rimangono generalmente stazionare sul resto delle nostre regioni.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli variabili con locali rinforzi da Nord-ovest sulle coste di Puglia e da Nord sulle coste ioniche di Calabria e Sicilia. Si registrano invece deboli da Sud-est sulla Sardegna.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mosso il mar Ionio, mossi sia il mare che il canale di Sardegna, oltre che l’Adriatico centro-meridionale, e poco mossi tutti i restanti bacini italiani.