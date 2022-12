Meteo OGGI martedì 20 dicembre | Stabile ma nuvoloso

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 dicembre. Alta pressione e anticiclone di Natale porteranno per la giornata di oggi tempo stabile e asciutto, con cielo sereno o al massimo nuvoloso da Nord a Sud.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Grazie all’effetto dell’alta pressione, la giornata di oggi sarà caratterizzata da un cielo in gran parte soleggiato. Più nuvole e nebbie al Nord, soprattutto sulle aree di pianura. Ancora qualche possibilità di lievi piogge in Liguria, così come su alta Toscana, Emilia occidentale e, nel corso della serata, anche in Lombardia. Schiarite, con possibilità di nubi irregolari, sul resto delle nostre regioni.

Nord

Tempo prevalentemente stabile al Nord, grazie all’alta pressione. Tempo più soleggiato sui settori, mentre in pianura il cielo risulterà più coperto a causa della presenza di nebbie diffuse e persistenti. Possibilità di qualche lieve e breve pioggia in Liguria, con i piovaschi che bagneranno anche l’Emilia occidentale, il basso Piemonte e la Lombardia nel corso della serata.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente stabile anche al Centro, sempre grazie agli effetti dell’alta pressione. Fin dal primo mattino il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso, con nubi irregolari che stazioneranno però su Abruzzo e Molise. Addensamenti nuvolosi più compatti, invece, sulla Toscana, dove non si esclude la possibilità di qualche lieve fenomeno associato.

Sud e Sicilia

Bel tempo prevalente anche su tutte le regioni del Sud, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Più nuvole attese lungo i settori ionici, sulla Puglia più meridionale e sulla Sicilia nordorientale.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in aumento su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Triveneto, Toscana e restante appennino centrale. Risultano invece in diminuzione al Sud, e stazionarie sul resto dell’Italia. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in aumento in Liguria, in Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata tirrenica. Non si registrano variazioni degne di nota, invece, sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli meridionali su Liguria e Sardegna, deboli settentrionali sulle aree ioniche, e deboli variabili sul resto d’Italia.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mosso lo Ionio, mosso il basso Adriatico, lo stretto di Sicilia, il mare e il canale di Sardegna. Risulteranno invece poco mossi tutti i restati bacini italiani.