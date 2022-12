Shampoo solido: perché può essere meglio di quello liquido

Sempre più persone scelgono lo shampoo solido per la detersione dei propri capelli. Ma di che cosa è fatto esattamente e come si usa?

Lo shampoo solido ha la forma di una saponetta ma è, in tutto e per tutto, un prodotto da usare per pulire i capelli. Ultimamente ce ne sono in giro di diversi marchi e dunque c’è proprio l’imbarazzo della scelta.

Ma in che cosa consiste? E come fare per usarlo al meglio?

Shampoo solido: composizione

Lo shampoo solido è formato da tensioattivi costituiti da una parte idrofila che è solubile in acqua e una parte idrofoba detta coda e solubile in olio. Una caratteristica dello shampoo di questo tipo è quello di avere una percentuale molto bassa di acqua e, in questo modo non c’è bisogno di utilizzare conservanti.

Ci sono diversi tipi di shampoo solido:

capelli ricci : contiene burro di karitè e olio di cocco che proteggono le squame del capello, impedendogli di aprirsi e incresparsi

: contiene burro di karitè e olio di cocco che proteggono le squame del capello, impedendogli di aprirsi e incresparsi capelli grassi: indicato per chi ha un capello grasso, in questo caso tra gli ingredienti ci sono meno oli e burro e invece olii purificanti

indicato per chi ha un capello grasso, in questo caso tra gli ingredienti ci sono meno oli e burro e invece olii purificanti capelli secchi e forfora: presenta miele, aloe, vi aiuta a tenere morbidi i vostri capelli. Inoltre grazie alla menta e alla salvia consente di liberarvi della forfora

Un accorgimento da tener presente è quello di riporlo su una superficie e tenerlo lontano dall’acqua, altrimenti corre il rischio di sciogliersi.

Shampoo solido: come utilizzarlo e tutti i pro

Per utilizzarlo bisogna strofinarlo sulle mani come se fosse una normale saponetta che però produce parecchia schiuma, una volta che si è formata quest’ultima ci si può lavare la testa normalmente. Lo si applica sulla cute e poi si massaggia.

Ma quali sono i suoi vantaggi?