Meteo OGGI giovedì 22 dicembre | Pressione in aumento, ma ancora nuvolosità

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 dicembre. Pressione in aumento, ma ancora nuvole al Centro-Sud. Sul resto della penisola tempo sereno e asciutto.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della variablità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Pressione in aumento, con tanti sprazi soleggiati principalmente sui settori adriatici e sulle Isole Maggiori. Più nuvole, invece, sul resto della nostra penisola. In particolare, si attendono nebbie e cielo coperto in Pianura Padana, gran parte delle regioni del Centro-Sud, e nubi irregolari sulle Alpi. Possibilità di fenomeno associato su Toscana e Sicilia settentrionale.

Nord

Tempo con ancora qualche accenno di instabilità al Nord. Nonostante la pressione torni ad aumentare, infatti, per la giornata di oggi il cielo sarà grigio, uggioso e coperto. Possibilità di piovaschi sparsi e intermittenti in Liguria, e formazioni di nebbie e foschine nelle aree pianeggianti, soprattutto in Pianura Padana. Si attendono però anche schiarite sui settori alpini e prealpini.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente stabile al Centro, sebene il cielo sarà spesso spesso coperto o molto nuvoloso. Possibilità di occasionali e brevi piovaschi sparsi, che andranno a bagnare principalmente la Toscana. Più sole e meno nuvole sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Possibilità di nebbie anche fitte nelle aree più interne e pianeggianti.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda il Meridione, questa giornata sarà caratterizzata da molte nubi, anche compatte, che interesseranno maggiormente le aree tirreniche. Possibilità di fenomeni associati, con precipitazioni che cadranno soprattutto lungo le coste e sulla Sicilia. Sul resto della penisola il cielo risutlerà poco o parzialmente nuvoloso.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in diminuzione sulle Alpi e sulle Prealpi centroccidentali, mentre si segnala un aumento sulla Sardegna. Rimangono invece stazionarie sul resto delle regioni italiane. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in Pianura Padana, mentre rimangono stazionari sul resto della penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente da deboli a moderati di maestrale sulle due isole maggiori, e deboli variabili sul resto del nostro Paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mossi a molto mossi sia il mare che il canale di Sardegna. Saranno invece poco mossi l’Adriatico, lo iIonio e il Tirreno orientale. Mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.