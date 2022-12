Meteo OGGI venerdì 23 dicembre | Stabile ma ancora nuvoloso

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 23 dicembre. Stabile, pressione africana in aumento. Sprazzi di sole e cielo localmente coperto. Possibilità di locali e brevi piogge sparse.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Con la pressione in aumento e l’Anticiclone di Natale che tiene sotto scacco il nostro Paese, ci sarann condizioni di bel tempo soprattutto al Centro-Sud. Più nubi, invece, al Nord e al Centro, soprattutto lungo le coste e l’immediato entroterra. Possibilità di nebbia e foschie sulla Pianura Padana, mentre potranno verifcarsi ancora dei brevi e leggeri piovaschi sull’alta Toscana, oltre che sulle coste tirreniche della Calabria. Precipitazioni attese anche in Val d’Aosta.

Nord

Tempo prevalentemente stabile al Nord, grazie all’alta pressione e al rinforzo dell’Anticiclone. Il cielo, però, sarà in gran parte coperto e anche nebbioso, soprattutto sulle aree più pianeggianti e sui settori prealpini. Si attendono invece molte più schiarite sulle Alpi, mentre Val d’Aosta sono attese precipitazioni oltre i 1800 metri.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente stabile al Centro, anche grazie all’anticiclone di Natale. Per quanto riguarda la giornata di oggi, da segnalare una ampia nuvolosità che raggiungerà la Toscana, l’Umbria, le Marche e il Lazio. Non sono previsti, tuttavia, fenomeni associati, fatta eccezione per alcuni piovaschi attesi in attesi in provincia di Pistoia, Firenze e Lucca. Sempre in Toscana, sono previste nebbie e foschie in Maremma. Più sole, invece, sul resto del Centro.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda il Meridione, continuano gli effetti dell’alta pressione africana. La giornata di oggi sarà all’insegna di sole e tempo asciutto. Più nubi e cioelo anche coperto sulle aree del Cilento, del Pollino, del Tarantino, del Reggino e del Cosentino. Possibilità di piogge sulle coste tirreniche della Calabria.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in aumento su isole maggiori, Sud peninsulare, Toscana, Umbria, Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige e Alpi lombarde. Rimagono invece stazionare sul resto del nostro Paese. Per quanto riguarda invece i valori massimi, questi sono in aumento su Alpi e Prealpi, Piemonte meridionale, Appennino settentrionale, isole maggiori, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. Non si registrano variazioni di rilevo altrove.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente da deboli a moderati occidentali sulle isole maggiori, deboli occidentali sulla Calabria, e deboli variabili sul resto d’Italia, con possibilità di raffiche però su Valle d’Aosta e Alpi piemontesi.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mossi a molto mossi il mar ligure e il Tirreno centro-meridionale, molto mossi sia il mare che il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e lo Ionio centro-meridionale. Mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.