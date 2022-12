Meteo OGGI lunedì 26 dicembre | Stabile e soleggiato da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 26 dicembre. Stabile da Nord a Sud, grazie all’anticiclone africano che domina il nostro Paese. Possibilità di lievi e locali piovaschi al Nord.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Grazie all’anticiclone africano che domina il tempo sul nostro Paese, il sole splenderà su gran parte delle regioni italiane. Al Nord e sul Centro tirrenico, si attendono maggiori nuvolosità, con cielo nebbioso o spesso coperto, e pioviggine soprattutto su Liguria, Lombardia, in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prevista la formazione di nebbie anche sulle delle Dolomiti e del Piemonte, così come sulle coste ioniche calabresi nel corso della serata.



Nord

Tempo prevalentemente stabile al Nord. Continua a dominare l’anticiclone africano, grazie al quale la giornata di oggi sarà all’insegna di un tempo prevalentementre asciutto. Il cielo sarà maggiormente nuvoloso e localmente nebbioso sulla Pianura Padana, mentre si attendono leggeri piovaschi sulla Liguria, sulla Lombardia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Sui settori alpini e su quelli prealpini splenderà invece il sole.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente stabile al Centro, grazie alla presenza dell’alta pressione portata dall’anticiclone africano. La giornata di oggi sarà all’insegna del bel tempo, in prevalenza asciutto. Il cielo, però, sarà spesso nuvoloso o coperto sulle coste tirreniche, così come anche nell’immediato entroterra. Sui settori appennici così come anche in Sardegna splenderà invece il sole.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda il Meridione, continuano gli effetti del regime anticiclonico. Ad eccezione di qualche occasionale annuvolamento più compatto, il bel tempo sarà prevalente su tutte le regioni del Sud, con il sole che spenderà in un costesto asciutto e con pochissime nuvole.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in calo sulle Alpi e sulle Prealpi centroccidentali, mentre si registra un aumento sulla Sardegna. Rimangono invece stazionarie sul resto del Paese. Per ciò che riguarda i valori massimi, le temperature risultano in aumento in Pianura Padana, mentre stazionarie su tutto il resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente da deboli a moderati di maestrale sulle due isole maggiori, e deboli variabili sul resto del Paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna, poco mossi Adriatico, Ionio e Tirreno, mossi i restanti bacini italiani.