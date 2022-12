Meteo OGGI domenica 25 dicembre | Stabile e asciutto da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 dicembre. Anticiclone sub-tropicale in espansione sul Mediterraneo, con tempo asciutto in Italia durante tutto il weekend di Natale.



Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. La pressione torna ad aumentare, grazie all’anticiclone sub-tropicale in espansione sul Mediterraneo, che garantirà tempo asciutto in Italia durante tutto il weekend di Natale. Possibilità di nuvole e piovaschi al Nord-est, con possibilità di nebbie e foschie nelle aree pianeggianti.

Nord

Tempo prevalentemente stabile al Nord. Tempo asciutto per tutto il giorno, salvo locali pioviggini in Liguria. Al mattino prevista la formazione di nebbie e nubi basse su coste e pianure, mentre sui rilievi vi saranno maggiori aperture e sprazzi soleggiati. Nel corso del pomeriggio non sono previste variazioni, ma si attende una maggiore nuvolosità soprattutto in Pianura Padana. In serata nebbie e nubi basse su coste e pianure, deboli piogge su coste di Liguria e Friuli Venezia-Giulia.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente stabile al Centro fin dal mattino. Prevista, tuttavia, la presenza di nuvolosità bassa e foschie principalmente su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio non sono previste variazioni, ma si attende una maggiore nuvolosità, anche bassa e compatta. In serata si prevedono maggiori aperture sui rilievi.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda il Meridione, la giornata di oggi sarà all’insegna del sole e della stabilità atmosferica. Sebbene al mattino si prevedano nubi sparse, vi saranno comunque schiarite su tutti i settori. Contesto asciutto pe rutta la giornata, nonostante l’aumento di nuvolosità nel corso del pomeriggio sui settori Peninsulari, soprattutto lungo le coste tirreniche. Anche in serata non si attendono fenomeni associati, e il cielo rimarrà per lo più poco nuvoloso.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime risultano in calo sulle Alpi e sulle Prealpi centroccidentali, mentre si registra un aumento sulla Sardegna. Rimangono invece stazionarie sul resto del Paese. Per ciò che riguarda i valori massimi, le temperature risultano in aumento in Pianura Padana, mentre stazionarie su tutto il resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente da deboli a moderati di maestrale sulle due isole maggiori, e deboli variabili sul resto del Paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna, poco mossi Adriatico, Ionio e Tirreno, mossi i restanti bacini italiani.