Saldi 2023 al via: quando inizia e quando finisce la stagione invernale, regione per regione

Si avvicinano i saldi invernali. Ecco quando partiranno e quando si concluderà il periodo di prezzi scontati.

I commercianti dovranno attenersi ad alcune regole nel periodo dei saldi, ecco quali sono e il calendario per ogni regione.

Sono prossimi i saldi invernali 2023. Una buona occasione non solo per chi ama fare shopping ma anche per chi vuol risparmiare dati i rincari dei prezzi negli ultimi mesi. Chi vuole acquistare potrà farlo a partire dal 15 gennaio, quando partiranno ufficialmente i saldi invernali 2023.

Alcuni negozi hanno già cominciato a fare sconti, anche se limitati, per incentivare gli acquisti nel periodo natalizio. Ma i saldi veri e propri partiranno dopo lo shopping delle festività, dando la possibilità di risparmiare decine di euro su ogni genere di articoli a cominciare dall’inizio di gennaio.

Se c’è la data di inizio saldi, non è stata definita invece quella di fine saldi a livello nazionale. Così ogni regione ha agito in autonomia, stabilendo differenti limitazioni per i negozi.

Gli ultimi saldi, quelli relativi all’estate 2022, hanno fatto registrare un saldo negativo a luglio (-10%), per poi recuperare nel successivo mese di agosto. Stando alle stime di Confcommercio la spesa si è aggirata in media attorno ai 202 euro per famiglia, con un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro.

Quali sono però le regole per i saldi invernali 2023 e qual è il calendario completo a livello regionale?

Saldi invernali 2023: le regole

I saldi sono le vendite di fine stagione a prezzi scontati. Riguardano i prodotti rimasti invenduti. Quindi si tratta di merci avanzate a fine stagione. Sono le regioni a fissare la durata massima dei saldi invernali. Solitamente – eccezioni a parte – viene fissata a 60 giorni.

Nel periodo dei saldi i negozianti hanno l’obbligo di esporre il prezzo iniziale, quello scontato e la percentuale di sconto applicata. Invece non c’è obbligo da parte del negoziante di permettere il cambio del prodotto dopo l’acquisto. Diverse regioni impongono di separare i prodotti in saldo da quelli a prezzo normale. Oppure, quando non è possibile farlo, prevedono l’obbligo di usare cartelli o altri mezzi allo scopo di fornire informazioni non ingannevoli.

Il calendario per regione dei saldi invernali 2023

Questo è il calendario completo delle date dei saldi invernali 2023 Regione per Regione, come diffuso da Confcommercio: