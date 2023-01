Capelli effetto bagnato: sono più facili del previsto, ecco come ottenerli

I capelli effetto wet sono un tipo di hair styling molto apprezzato non solo dalle star del mondo dello spettacolo. L’effetto bagnato si può ottenere anche in versione casalinga, ecco come.

I capelli effett bagnato sono una delle mode di questi ultimi anni. Si tratta di un look che non è difficile da riprodurre ed è anche piuttosto veloce da fare. Non necessita di troppi prodotti.

Ma come procedere? Ecco tutti i passi.

Capelli effetto bagnato: le sue origini

Bisogna ammettere che questo tipo di look, cioè i capelli effetto bagnato, va molto in estate, ma niente impedisce di provarlo anche nelle altre stagioni. Se si guardano le varie passerelle di moda si possono notare le acconciature più diverse e ricercate.

In realtà questa è un’eredità degli anni Novanta dove tante donne sfoggiavano sicure i loro capelli effetto wet.

Capelli effetto bagnato: la strategia giusta

fate la doccia oppure lavate i capelli , perché questi ultimi devono essere belli puliti

, perché questi ultimi devono essere belli puliti applicate il balsamo, ma non lavatelo via completamente

con i capelli ancora umidi applicate la spuma o il gel (quest’ultimo deve essere a lunga tenuta), ora dovete stabilire se procedere solo sulle punte o su tutte le lunghezze, qualora sceglieste tutta la vostra chioma mettete il gel sulle vostre mani e applicatelo dalla radice fino alle punte, in caso contrario mettete spuma o gel solo sulle punte

(quest’ultimo deve essere a lunga tenuta), ora dovete stabilire se procedere solo sulle punte o su tutte le lunghezze, qualora sceglieste tutta la vostra chioma mettete il gel sulle vostre mani e applicatelo dalla radice fino alle punte, in caso contrario mettete spuma o gel solo sulle punte olio a effetto bagnato, dopodiché dovete asciugare i capelli senza l’uso del phon

Consigli extra:

fate una riga, solitamente centrale, ma va bene anche di lato

potete asciugare i capelli col diffusore o la piastra

usate uno spray, la lacca è ok

Varianti:

con i capelli corti: provate a creare un effetto onda sul ciuffo

capelli media lunghezza e molto lunghi: separare le ciocche affinché non si annodino, potete fare anche la coda di cavallo effetto wet, in questo caso potete adoperare la cera

capello effetto spettinato: lavorate su capelli asciutti, potete conferire movimento ai capelli usando la lacca, non dovete schiacciare i capelli o pettinarli con troppa precisione, potete anche scegliere una parte semi wet che punta solo alla parte alta, come le radici o il ciuffo

capelli ricci: non dovete assolutamente rinuciare all’idea di un look wet, usate una spazzola per i capelli bagnati, se si hanno capelli crespi bisogna usare prodotti idratanti.