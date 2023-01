Saldi: come non farsi “fregare” e pagare il giusto prezzo

I saldi sono ormai al via e in tanti non vedono l’ora di spendere buoni sconto o mancette natalizie. Ma come evitare le piccole e grandi truffe? Ecco alcuni provvidenziali suggerimenti.

Gennaio è il mese dei saldi e molte persone sono pronte ai blocchi di partenza per comprarsi qualcosa in negozio o rifarsi il guardaroba. Si prevede che ogni famiglia spenderà circa 179 Euro, una cifra in aumento rispetto al 2021. I vari acquisti dovrebbero essere focalizzati sull’abbigliamento.

Ma come non farsi truffare? Ecco alcuni consigli da tenere in considerazione per fare acquisti consapevoli e più sicuri.

Saldi: qualche accortezza prima di gettarsi nella mischia

Qualcuno preferisce fare tutto online, perché odia la folla e la confusione, mentre altri sguazzano felici nel caos di chi si litiga l’ultimo capo in esposizione. Ma come fare per non farsi travolgere dalle spese pazze?

fissate un budget che intendete usare e cercate di attenervi a quello

controlliamo l'armadio: è essenziale dare un'occhiata al nostro guardaroba per evitare di acquistare inutili doppioni

pregio del capo: per quanto riguarda i materiali sappiate che qualcosa che viene venduto mediamente, per esempio, a 200 Euro difficilmente sarà venduto a 20 E

scegliere prodotti di qualità che dureranno nel tempo

girare vari negozi: confrontate la merce che intendete comprare con altri negozi

Saldi: consigli

segnatevi il prezzo delle cose che intendete acquistare, se il prezzo della merce nel frattempo è lievitato allora c'è dietro una truffa, sappiate comunque che il prezzo precedente deve essere evidente sul cartellino

prezzo troppo ribassato: state attenti a chi offre subito sconti superiorei del 50%

negozio di fiducia: privilegiate i luoghi dove acquistate solitamente

conservate lo scontrino: il commerciante è obbligato a cambiarvi la merce difettosa, se quello che desiderate è esaurito, potete richiedere la restituzione del denaro

gli articoli devono essere della stagione in corso e non fondi di magazzino della precedente

provare i capi: il commerciante non è obbligato a farveli provare ma naturalmente verso qualcosa che si deve solo guardare si ha qualche sospetto in più

siti e commerce: se ormai fate acquisti solo online affidatevi ai migliori negozi di e-commerce

In generale il consiglio è quello di confrontare i prezzi e fare attenzione alla qualità dei prodotti. Ricordatevi infine che, solitamente, gli sconti più importanti si verificano verso la fine dei saldi, ma bisogna avere fortuna e accontentarsi delle taglie rimaste.