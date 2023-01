Sbornia: tutti i trucchi per farla passare al più presto

Le feste sono l’occasione per fare qualche eccezione, qualche strappo alla regola e magari finisce che il giorno dopo ci ritroviamo con il mal di testa e una sensazione di stordimento. C’è qualche rimedio da impiegare? Ecco tutti i consigli.

Con sbornia si indica quello stato per cui si consuma troppo alcol e questo ha delle spiacevoli conseguenze. L’alcol infatti si accumula nel sangue più di quanto riesca a smaltire attraverso il fegato. Inoltre si abbassano i livelli di zucchero nel sangue quindi lo stato di prostrazione potrebbe dipendere dalla mancanza di zucchero per il cervello.

Tenete presente che i liquori chiari, come vodka e gin causano meno sbornie di quelli scuri, come per esempio whisky rosso e tequila. Quali rimedi possiamo adottare per non trascorrere una giornata moribondi sul divano? Ecco alcuni suggerimenti.

Sbornia: tutti i sintomi

Il fegato riesce a metabolizzare l’etanolo a una velocità di 3-8 grammi all’ora. Una strategia per non ubriacarvi sarebbe quella di tener presente che non dovreste bere a stomaco vuoto Ecco quali sono i sintomi principali che si possono manifestare:

disidratazione : la presenza di alcol riduce l’acqua nel nostro organismo

: la presenza di alcol riduce l’acqua nel nostro organismo dolori muscolari

sudorazione

vomito

diarrea

nausea

mal di testa

sonno

stanchezza

Sbornia: cosa fare quando colpisce