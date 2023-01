Aloe vera, edera e tante altre: le piante da appartamento che purificano l’aria

La natura è sempre un’ottima alleata quando si parla di benessere. Le piante da appartamento, oltre a decorare le nostre abitazioni, hanno diverse proprietà benefiche. Ecco quali sono quelle in grado di purificare l’aria che respiriamo ogni giorno.

Aloe vera ed edera sono solamente alcune delle piante da appartamento in grado di purificare l’aria. La natura è un’ottima alleata quando si parla del nostro benessere e le piante hanno numerose proprietà positive. Oltre a decorare le abitazioni in cui viviamo, riescono a placare lo stress e aumentare la concentrazione. In particolare nei mesi invernali, quando il freddo ci impedisce di passare il tempo all’aperto in mezzo alla natura.

Curare le proprie piante e assistere alla loro crescita può essere una vera soddisfazione per molte persone. Inoltre, esistono diverse piante da appartamento che purificano l’aria che respiriamo ogni giorno senza renderci conto, probabilmente, delle sostanze più dannose che fluttuano tra una stanza e l’altra.

Il potere delle piante

In generale, le piante producono ossigeno catturando l’anidride carbonica attraverso il processo noto come fotosintesi clorofilliana. Per questo motivo, quando si parla di tutale ambientale, ricoprono un ruolo fondamentale. Nelle nostre case, in particolare, ci ritroviamo a respirare sostanze come xilene e benzene presenti nella benzina e nel carburante degli aerei ma anche nelle sigarette.

Oppure composti volatili come formaldeide, contenuta in prodotti per la cura di corpo, viso e capelli (per esempio shampoo, balsamo, cosmetici e prodotti per le unghie) ma anche in alcuni alimenti. Tutte queste sostanze sono dannose per il nostro organismo e potrebbero causare mal di testa e allergie.

Le piante da appartamento possono catturare il fumo di sigaretta e ridurre la presenza di composti pericolosi nell’aria. Una delle più popolari è l’aloe vera, nota per i benefici del suo gel. Facile da curare, non necessita di particolari attenzioni: tutto ciò che le basta è essere esposta al sole.

L’aloe vera ha bisogno di poca acqua e le temperature migliori per questa pianta di aggirano tra i 18 ed i 25°C. Rilascia ossigeno costantemente e assorbe i composti nocivi come benzene e formaldeide. Dopo due o tre anni, inoltre, è possibile tagliarla ed ottenere il gel ricco di vitamine e minerali.

Le migliori piante per la casa

Anche l’edera è perfetta per gli appartamenti: grazie alle sue foglie cattura sostanze responsabili di allergie o problemi respiratori. Come l’aloe vera, non ha bisogno di troppe cure. È una pianta rampicante in grado di adattarsi alle varie temperature, senza la necessità di prendere il sole (può crescere anche se si trova all’ombra).

L’edera ha bisogno solamente di essere piantata in un buon terreno fertile (che deve essere umido nei mesi estivi) e non rimanere esposta al freddo. Un’altra rampicante ideale per purificare l’aria in casa è il pothos (o potos). Non si limita ad assorbire le sostanze dannose (come quelle sopracitate) e va a combattere i cattivi odori.

Con le sue foglie ricurve verso il basso risulta affascinante per tantissime persone. Il pothos sta diventando sempre più popolare negli appartamenti. Il fatto che non sia necessario annaffiarlo spesso è un punto in più. Proseguendo, la sansevieria è una delle piante più amate da chi si interessa di botanica.

Il consiglio è di tenerla in camera da letto, vista la sua costante produzione di ossigeno. La pianta può essere una soluzione perfetta per chi non ha il pollice particolarmente verde: deve essere annaffiata occasionalmente e può crescere all’ombra.

Tra le piante da interno che purificano l’aria spiccano anche la gerbera, il ficus Benjamin, la tillandsia e la cosiddetta pianta ragno (nota anche come clorofito). Ognuna di queste presenta numerosi benefici e potrebbero essere un regalo originale da fare ai propri cari.