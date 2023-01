Cenone Capodanno, in un ristorante scoppia rissa tra 50 persone: volano sedie, poi si danno alla fuga senza pagare

La rissa ha avuto luogo a Roccaraso, in provincia de L’Aquila. A restare feriti tre camerieri e la titolare del ristorante

Un Capodanno con risvolti alquanto imprevisti quello occorso in un ristorante di Roccaraso (L’Aquila). Durante i festeggiamenti per il 2023, è scoppiata una rissa nel locale tra 50 persone che ha portato al ferimento di tre camerieri e della titolare.

Il ristorante in questione è sito lungo la Statale 17, che connette Alto Sangro e Valle Peligna. Nel locale c’era una tavolata grande, composta da 50 persone, diverse famiglie, in cui c’erano giovani, bimbi, anziani, tutti provenienti dalla Campania.

I fatti

La vicenda è avvenuta verso le 2 di notte del 1° gennaio 2023. Il locale era strapieno per i festeggiamenti del Capodanno e l’atmosfera era molto allegra, serena. Tutti sembravano composti e nessuno pareva dare problemi di sorta. Ma ad un certo punto, alcuni giovani appartenenti alla tavolata del gruppo proveniente dalla Campania, avrebbero cominciato ad alzare i toni tra loro, per via di un dibattito, di cui non è noto il tema, che poi ha innescato spinte, calci, pugni.

Scoppiata la rissa, nel locale ci sono stati attimi di panico, soprattutto quando gli altri clienti hanno assistito al volo di sedie e bicchieri, nonché di tavoli ribaltati. La titolare del locale avrebbe cercato di intervenire per calmare i protagonisti della rissa e impedire che le cose precipitassero ulteriormente, ma non è riuscita nel suo intento.

Anche lei, infatti, avrebbe subìto conseguenze, restando ferendo poiché assalita e picchiata, con tre camerieri, sopraggiunti per darle una mano. I quattro sono rimasti feriti e quindi portati in pronto soccorso al nosocomio di Castel di Sangro (L’Aquila). La prognosi è di una settimana.

In loco sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri di Castel di Sangro. Ma prima che arrivassero le forze dell’ordine, i protagonisti della rissa se la sarebbero data a gambe, senza pagare. Ergo, non è stato possibile identificare i giovani che avevano scatenato il pandemonio.

Gli investigatori hanno solo un numero di cellulare, di chi ha prenotato il Cenone in quel ristorante, che poi ha avuto il suddetto esito burrascoso. I militari stanno tuttavia esaminando le immagini delle videocamere di sicurezza del ristorante, per individuare i responsabili e denunciarli per rissa.

Solo le immagini delle videocamere potranno eventualmente dare ulteriori particolari su quanto occorso.