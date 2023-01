Tocca il sedere alla ragazza di un suo amico e riceve un pugno: è grave

Un giovane di 21 anni è in rianimazione dopo aver preso un pugno in faccia, per aver toccato il sedere alla fidanzata di un suo amico.

Un 21enne avrebbe toccato il sedere alla fidanzata di un amico ed è finito in ospedale, gravissimo. L’episodio è avvenuto la notte di Capodanno in un locale a Ruffano (Lecce).

Il ragazzo di 21 anni, di Ugento (Lecce), avrebbe ricevuto un pugno in faccia dal compagno della ragazza su cui avrebbe allungato la mano, restando lesionato con una frattura alla tempia. Il giovane è in rianimazione.

La vicenda

L’aggressione ha avuto luogo nel parcheggio di un locale, in cui i due uomini si erano dati appuntamento per confrontarsi e risolvere la vicenda. Ma una volta l’uno di fronte all’altro, l’aggressore avrebbe sferrato un pugno in faccia al 21enne, facendolo cadere e battere la testa al suolo.

Il 21enne è subito apparso in gravi condizioni ed è stato soccorso dal 118 e trasportato al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Lì lo hanno operato d’urgenza. Il giovane sarebbe in condizioni molto gravi, e la prognosi è riservata.

Le indagini

Nel frattempo, i carabinieri stanno indagando per capire l’esatta dinamica dell’aggressione. I militari, sopraggiunti in loco, hanno iniziato a ricostruire l’accaduto, sentendo anche le versioni dei presenti, e accertando che il ragazzo di 21 anni non era rimasto ferito dopo la caduta, ma era stato assalito dall’amico, che poi i carabinieri hanno denunciato con l’accusa di lesioni gravissime.