Meteo OGGI martedì 3 gennaio | Nuvoloso al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 3 gennaio. Il tempo sarà stabile su buona parte del nostro Paese, nonostante l’arrivo di una debole perturbazione. Cielo coperto o molto nuvoloso al Centro-Nord.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. L’anticiclone africano rimane infatti ben saldo al Centro-Sud, mentre per quanto riguarda il Nordovest, le regioni saranno raggiunte da una debole perturbazione, che investirà parzialmente anche la Toscana. Si attendono fenomeni associati, anche se per lo più piovaschi di bassa intensità. Il resto del Nord avrà una giornata all’insegna del cielo coperto o localmente nebbioso, mentre il Centro dovrà fare i conti con un cielo molto nuvoloso. Più sole, invece, al Meridione.

Nord

Tempo instabile al Nord. Diminuisce la pressione atmosferica, con una giornata all’insegna di un cielo prevalentemente coperto e localmente nebbioso al Nordest. Per quanto riguarda le regioni di Nordovest, invece, è in transito una leggera perturbazione, che porterà modeste piogge. Si attendono inoltre spruzzate di neve lungo i confini alpini a quote superiori ai 1600 metri.

Centro e Sardegna

Tempo prevalentemente stabile al Centro. Si indebolisce, però, la pressione atmosferica, tanto che sulla maggior parte delle regioni peninsulari il cielo sarà prevalentemente coperto da nuvole. A causa di una debole perturbazione in transito, inoltre, in Toscana si attendono dei locali piovaschi lungo le coste e sui settori più settentrionali. Più sole sulle coste adriatiche, così come anche sulla dorsale appenninica.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda il Meridione, continua il regime anticiclonico sulle regioni. A causa dell’indebolimento della pressione, però, in Puglia, sulle coste ioniche calabresi e sulla Sicilia occidentale si attende un cielo maggiormente nuvolso. Non sono previste, però, fenomeni associati. Il cielo sarà invece molto più soleggiato sul resto delle regioni meridionali.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, per la giornata di oggi sia le minime che le massime non registrano variazioni di rilievo su tutto il Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli di direzione variabile su buona parte della nostra Penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno poco mosso o quasi calmo il mar Adriatico, mentre da poco mossi a mossi tutti i restanti bacini italiani.