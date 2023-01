Malviventi sequestrano e rapinano prete prima della messa

Brutta avventura per un sacerdote nel Napoletano, aggredito e minacciato da due rapinatori incappucciati intenzionati a estorcergli del denaro.

Sono stati attimi di terrore per il prete, che si è visto anche puntare un coltello alla gola dai due criminali che da lui hanno voluto solidi e il telefono cellulare.

Se l’è vista brutta don Raffaele Del Duca, parroco della chiesa di Sant’Antonio a Brancaccio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il sacerdote si è visto raggiungere in sacrestia da due uomini incappucciati. I quali, dopo avergli puntato un coltello alla gola lo hanno minacciato per farsi custodire il telefonino e i solidi custodi nella canonica.

Una autentica rapina a mano armata che ha avuto luogo verso le 7 del mattino di ieri, mercoledì 4 gennaio. Don Del Duca si stava preparando per la recita del rosario e alla celebrazione della messa. Mentre si accingeva a indossare l’abito talare, due malviventi hanno fatto irruzione aggredendolo e immobilizzandolo. Si tratta, con ogni probabilità di due persone della zona che erano perfettamente al corrente delle abitudini del sacerdote.

Sta di fatto che i due rapinatori hanno minacciato il parroco, costringendolo a salire in canonica e a consegnare loro i soldi che vi erano custoditi. Il tutto per mettersi in tasca un bottino, a quanto sembra, di 1.500 euro. Prima di svignarsela, i due delinquenti hanno chiuso il povero sacerdote dentro la camera da letto.

Tanti messaggi di solidarietà al sacerdote minacciato e rapinato

A lanciare l’allarme è stata una nipote di don Raffaele Del Duca. Era venuta per prendere parte alla messa, ma quando ha trovato la sacrestia vuota si è preoccupata. Così è salita in canonica e lungo le scale ha incrociato i rapinatori in fuga, ancora incappucciati. Temendo per il peggio, la donna si è precipitata di sopra, aprendo la porta e liberando così il sacerdote.

Le forze dell’ordine, subito allertate, sono giunte sul posto dove hanno effettuato i loro rilievi. Le telecamere di sorveglianza della chiesa potrebbero aver immortalato la scena dalla rapina ai danni del prete. Adesso le immagini video si trovano al vaglio degli inquirenti. Tantissime le manifestazioni di vicinanza e solidarietà fatte pervenire al sacerdote aggredito e rapinato. Sono arrivate direttamente a don Del Luca oppure attraverso i social network. Tra le persone che hanno dato il loro supporto a don Raffaele Del Duca c’è anche monsignor Vincenzo Doriano, componente del consiglio presbiteriale diocesano e vicedirettore di «Nuova stagione».