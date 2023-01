Valentina morta a 10 anni sull’A2, la madre:«La mia vita non ha più senso senza te»

Valentina ha perso la vita a soli 10 anni in un sinistro stradale sullo svincolo dell’A2 Bagnara Calabra-Piani della Corona. Il dolore della madre

La piccola Valentina, 10 anni, è morta sull’A2 Bagnara Calabra-Piani della Corona. Erano fermi sulla corsia di emergenza a causa di un guasto, ma la bambina è scesa dalla macchina e un’auto l’ha investita mortalmente. La madre ha espresso tutto il suo dolore su Facebook:«Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo…la mia vita non ha più senso senza te».

Il fatto è occorso il 5 gennaio scorso, quando si è verificato un tragico sinistro a Bagnara Calabra. La madre di Valentina, Francesca, ha espresso tutto il suo profondo dolore per la perdita di sua figlia. Molti i messaggi di affetto e cordoglio sotto al post della madre della bambina.

«Non ci sono parole, per descrivere il dolore. Buon Viaggio piccolo angelo. Condoglianze» scrive un utente. «Non riesco a esprimere le parole per un dolore così innaturale e tragico», commenta un altro utente.

La bambina, di Reggio Calabria, è morta in un sinistro occorso la sera del 5 gennaio, in cui è stata investita da un’auto. La piccola era con i suoi familiari quando un guasto alla loro macchina li ha obbligati a mettersi sulla corsia d’emergenza.

Il conducente dell’auto su cui viaggiava Valentina si era fermato perché si era reso conto che dal cofano c’era del fumo. Valentina sarebbe scesa dall’auto, dalla parte sinistra, e in quel frangente è arrivata una Renault Clio che l’ha presa in pieno, facendola morire sul colpo.

In loco sono arrivati i soccorritori, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvarla, in quanto era già morta. È inoltre intervenuta anche la polizia stradale per eseguire tutti gli accertamenti necessari. L’inchiesta è in corso per comprendere l’esatta dinamica del sinistro. Il conducente della Renault Clio è indagato per omicidio stradale, come atto dovuto per fare in modo che l’uomo si possa far assistere da un avvocato.