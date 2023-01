Muore a 15 anni promessa della pallavolo, stroncata da aneurisma cerebrale

Anna Maione è morta a soli 15 anni per malore improvviso. A dare l’allarme la sorella minore, con cui stava guardando un video in stanza.

Ha perso la vita a soli 15 anni Anna Maione, a causa di un malore improvviso. Ha avuto un’aneurisma cerebrale che le ha portato via l’esistenza in pochi attimi.

Nonostante la corsa in ospedale per cercare di salvarla, i medici del Bambin Gesù non hanno potuto far nulla per rianimare la ragazza. A lanciare l’allerta è stata la sorella minore della ragazza. Le due stavano guardando un filmato in cameretta, quando Anna ha avuto il malore improvviso.

La sorella, vedendo Anna stare male, ha urlato chiedendo aiuto ai genitori. La 15enne era una promessa della pallavolo, e si allenava con l’Asd Pianeta Volley di Aprilia. L’ultima gara con la sua squadra era avvenuta un paio di giorni prima di perdere la vita.

«Il mio angelo non c’è più, il giorno dopo il ricovero in ospedale è volata tra le braccia del Signore, la nostra Annina, il nostro orgoglio, è stata strappata alla vita così giovane», ha detto il padre Giuseppe.

Per i funerali della giovane, il Comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino. La squadra di volley su Facebook ha espresso il proprio cordoglio per la morte della ragazza: «L’Asd Pianeta Volley si stringe al cordoglio della famiglia Maione abbracciando Giuseppe, Imma e Lucia per la scomparsa della nostra piccola Anna».