Prova a salvare un cane, ma muore affogato in un pozzo: aveva 22 anni

Danilo Sulas, 22 anni, è stato rinvenuto senza vita dopo essere affogato in un pozzo nelle campagne in Sardegna

Dramma stamane a San Teodoro (Olbia), in Sardegna, dove un giovane di 22 anni, Danilo Sulas, è stato ritrovato senza vita dopo essere affogato in un pozzo nelle campagne di Lutturai.

A lanciare l’allarme è stata la mamma che non aveva visto il figlio rientrare. I vigili del fuoco di Nuoro e della parte di San Teodoro hanno dovuto impiegare molto tempo per riprendere la salma. In loco anche il pm di turno.

A dare l’allerta del mancato rientro a casa del figlio che era scomparso da ieri sera è stata la madre, che poi ha portato i carabinieri nella campagna dove il figlio andava di solito con il suo cane.

L’ipotesi più quotata da parte degli investigatori, attualmente, è che il giovane stesse cercando di salvare il proprio cane finito nel pozzo, quando forse, è precipitato a sua volta nel pozzo senza riuscire più a ritornare a galla.

A San Teodoro anche il medico legale è intervenuto per eseguire una prima analisi sul cadavere del giovane.