Guerra fredda 2023: il mondo si è spaccato di nuovo e vediamo la nuova cortina di ferro

La guerra fredda è stato un momento storico che ha dominato buona parte del ventesimo secolo.

Oriente ed Occidente si sfidavano apertamente anche se lo scontro vero e proprio non c’è mai stato. La tensione tra la Russia comunista e la NATO era sempre altissima anche se non sono mancati momenti di distensione. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina sostanzialmente una specie di nuova guerra fredda è nata nel mondo.

Sicuramente da una parte c’è tutto l’occidente che pretende che la Russia smetta di occupare l’Ucraina. Dall’altra parte però la Russia non è isolata. In teoria la Russia sarebbe isolata e sarebbe stretta nel terribile embargo occidentale ma in realtà India e Cina appaiono molto vicine al paese di Putin.

Un mondo sempre più spaccato da interessi geopolitici contrapposti

Innanzitutto India e Cina sembrano sopportare poco l’assertività della NATO e quindi in più occasioni questi paesi sono sembrati piuttosto polemici nei confronti degli Stati Uniti e delle loro strategie espansionistiche. Ma in secondo luogo il ponte che lega Cina e India alla Russia di Putin è un vero e proprio ponte commerciale. Infatti la Russia sta vendendo le sue preziose materie prime energetiche e non alla Cina e all’India a prezzo molto basso.

Questo per la Russia significa incamerare continuamente danaro fresco e per India e Cina significa approvvigionarsi di gas naturale petrolio e tantissime altre materie prime fondamentali per le famiglie e per le industrie ad una cifra realmente conveniente.

Il rischio di una polarizzazione troppo forte

Ma quello che gli esperti di geopolitica si domandano è se un domani la Russia la Cina e l’India potranno diventare un vero e proprio blocco geopolitico in grado di sfidare apertamente l’occidente. Ben pochi ritengono che Cina e India abbiano interesse a sfidare apertamente gli Stati Uniti e l’Unione Europea ma sicuramente si stanno preparando a tempi più difficili. Infatti non è un mistero per nessuno che la Cina stia cercando di diventare meno dipendente dall’Occidente e che abbia anche potenziato il suo arsenale nucleare.

La brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia sicuramente viene condannata da tutti ma allo stesso tempo Cina e India appaiono aperte mentalmente alla possibilità di contrapporsi in modo più marcato all’occidente e di determinare una vera e propria spaccatura del mondo. Queste al momento sono semplicemente delle ipotesi formulate da alcuni esperti di geopolitica e molto probabilmente non si arriverà a uno scenario così duro. Tuttavia il rischio effettivamente esiste.

Una terza guerra mondiale?

Si assiste ad una corsa al riarmo che fa paura e con tutti questi arsenali nucleari sempre più vasti e potenti il pensiero corre alla possibilità di una tremenda terza guerra mondiale. Vedremo come evolverà questa brutta situazione ma gli esperti di geopolitica più che ad una vera guerra combattuta sul campo credono ad una guerra fredda più o meno intensa e concreta.