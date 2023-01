Meteo OGGI martedì 10 gennaio | Soleggiato al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 10 gennaio. Stabile e soleggiato al Centro-Nord, con un aumento generalizzato della pressione atmosferica. Ancora nuvole e piogge, però, al Sud.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà all’insegna della stabilità atmosferica su buona parte del nostro Paese. Con il vortice che si sta allontanando dal nostro Paese, la pressione aumenta su gran parte delle regioni, mentre si attivano i forti venti di Maestrale. Il sole spendelerà prevalentemente al Nord, sulla fascia tirrenica centrale e in Sardegna. Più nuvole e precipitazioni, invece, sono attese diffusamente al Sud, in particolar modo sulle zone tirreniche, ma anche su Marche, Abruzzo e Molise.

Nord

Con la perturbazione che abbandona lentamente il nostro Paese e la pressione in aumento, il tempo previsto per oggi sarà all’insegna della stabilità atmosferica. La giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo su buona parte delle regioni, con il Maestrale che allontanerà le nubi e renderà il cielo sereno e soleggiato. Si attendono, però, possibili nevicate lungo i settori dei confini alpini.

Centro e Sardegna

Pressione in aumento e tempo prevalentemente stabile al Centro. Sensibile miglioramento in Abruzzo e in Molise, sebbene vi sia la possibilità di qualche lieve rovescio al mattino. Sul resto delle regioni, la giornata di oggi sarà all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e soleggiato fino al tramonto.

Sud e Sicilia

Ancora qualche residuo di perturbazione sulle regioni del Sud. Al Meridione sono infatti previste per la giornata di oggi precipitazioni diffuse un po’ su tutte le regioni. I fenomeni saranno più intensi sulla Sicilia settentrionale e sulle coste tirreniche della Calabria. Il tempo sarà più asciutto, invece, sulla Campania. Possibilità di neve sopra i 1000 metri.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, per la giornata di oggi le minime risultano in calo al Nord e sulla Toscana, mentre non si segnalano apprezzabili variazioni altrove. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in rialzo al Nord-ovest, stazionarie al Nord-est e al Centro, in diminuzione al Sud.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente forti occidentali sulla Sardegna, la Liguria e lungo le coste tirreniche, forti meridionali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e ioniche, e moderati nord-occidentali altrove.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno agitati il mar di Liguria, il Tirreno, il mare e il canale di Sardegna, in ulteriore intensificazione dalla sera. Molto mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.