Bimba di 3 anni in ospedale per mal di pancia, muore dopo tre arresti cardiaci

Bimba di tre anni finisce in ospedale per un mal di pancia, ma muore dopo 48 ore. Stroncata da tre arresti cardiaci, avviata un’indagine dalla Procura.

Ancora poco chiare le circostanze che hanno portato al tragico decesso della piccola Elena Cella, una bambina napoletana di tre anni e mezzo. La bimba è morta poco dopo le ore 13:00 del 10 gennaio presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Saranno ora gli esami effettuati con l’autopsia, a far luce su quanto accaduto. La Procura di Napoli ha già avviato una inchiesta, coordinata dalla pm Mariangela Magariello, con i famigliari che hanno provveduto a sporgere immediatamente denuncia ai carabinieri.

Il calvario della piccola Elena, morta a 3 anni e mezzo

Elena Cella, bambina napoletana di 3 anni e mezzo, è morta ieri pomeriggio presso l’ospedale Santobono, dove era stata ricoverata. Il calvario è iniziato però nella notte tra domenica e lunedì, con la bimba che ha iniziato ad accusare dolori fortissimi alla pancia. I suoi lunghi pianti hanno immediatamente preoccupato i genitori, tanto che è stata portata tempestivamente presso la struttura ospedaliera napoletana.

Ricoverata, i medici hanno ritenuto necessario trasferirla al reparto di Diabetologia del Policlinico Vanvitelli. Per cause ancora da accertare, però, la piccola sarebbe stata raggiunta da ben tre arresti cardiaci. Per il primo è stato disposto l’ennesimo trasporto al Santobono, dopo che i medici che hanno tentato la rianimazione.

Ricoverata presso il reparto di Rianimazione pediatrica, dopo una disperata corsa con un’ambulanza del 118, la bimba è stata dunque intubata. Qualche ora dopo, è sopraggiunto un nuovo arresto cardiaco, con il personale medico del reparto del Santobono che è riuscito nuovamente a salvarla. Dopo una notte trascorsa in apparente tranquillità, però, è infine arrivato il terzo e fatale infarto. In questo caso, infatti, per Elena non c’è stato nulla da fare: la piccolina è morta poco dopo le 13 di martedì scorso.

La bimba, viene sottolineato dai quotidiani locali, pare non avesse alcun tipo di patologie pregresse. I familiari, nel frattempo, hanno presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri. Alla luce di quanto successo, la Procura ha aperto un’indagine, con gli inquirenti che hanno sequestrato le cartelle cliniche della bambina. Inoltre, è stata anche l’autopsia sul corpicino della bimba, così da poter fare luce sulle effettive cause del decesso. Nelle prossime ore la pm Mariangela Magariello affiderà l’incarico al medico legale.