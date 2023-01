Si suicida con un sacchetto in testa nella sua casa: «Aveva paura di perdere il reddito di cittadinanza»

Un uomo di 68 anni si è ucciso ieri intorno alle ore 12:30 in provincia di Teramo, in Abruzzo. Ecco che cosa è successo

Tragedia in provincia di Teramo, dove un uomo di 68 anni si è tolto la vita ieri, 12 gennaio, intorno alle ore 12:30, assumendo una forte dose di medicinali e poi ficcando la testa in un sacchetto di nylon.

L’uomo, da quanto riportano persone che lo conoscono, avrebbe mostrato apprensione agli amici negli ultimi tempi, in quanto timoroso di perdere il reddito di cittadinanza, che attualmente sarebbe stato l’unico mezzo di sostentamento per la sua famiglia. Non ha tuttavia lasciato messaggi a tal proposito.

A rinvenire il cadavere nel garage dell’abitazione dell’uomo è stato un agente della municipale che si trovava lì per fargli firmare un documento, come riporta Il Messaggero.

L’agente ha subito contattato i soccorsi, ma i sanitari, una volta in loco, non hanno potuto far nulla se non confermarne la morte. In seguito, il cadavere è stato portato in obitorio, all’ospedale di Sant’Omero.

In serata, il cadavere è stato ispezionato: l’uomo sarebbe deceduto per avvelenamento. Il pm di turno ha disposto la sepoltura. Il 68enne, originario di Roseto degli Abruzzi (Teramo), per anni aveva lavorato come impresario edile. A causa della crisi del settore edile, tuttavia, avvenuta circa dieci anni fa, il business è andato a picco, per cui si era trasferito a Controguerra (Teramo), dove viveva in un appartamento delle palazzine Ata.

Per diversi anni, come dicono i residenti del luogo, «si era arrangiato facendo dei lavoretti come elettricista o sull’edilizia». Da tre anni viveva con il reddito di cittadinanza e probabilmente questo lo rendeva più sereno. A sua moglie aveva confidato che in caso di morte avrebbe voluto essere cremato, e non avrebbe voluto né manifesti funebri né funerali. Il suo desiderio sarà rispettato. Il suo cadavere, infatti, sarà cremato nei prossimi giorni.