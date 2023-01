Violentata a 12 anni in discoteca: sui social la denuncia choc

Sono in corso gli accertamenti della polizia su un presunto caso di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di appena 12 anni.

Le violenze – sui cui gli agenti indagano da giorni – si sarebbero consumate in un locale vicino a Siena tra il 5 e il 6 gennaio scorsi.

Polizia e stampa hanno appreso questa notizia attraverso una denuncia choc sui social. Da alcuni post si dedurrebbe che la 12enne potrebbe essersi trovata in uno stato di incoscienza a causa di alcol o droga. Dopo la presunta violenza, in sostanza, nessuno avrebbe fatto denuncia in caserma. Ragion per cui la squadra mobile sta indagando con estrema attenzione per ricostruire dettagli e contorni di una vicenda ancora tutta da verificare, come il presunto abuso subito dalla giovanissima ragazza.

Sulla vicenda regna il massimo riserbo. Non è purtroppo un caso isolato in provincia di Siena, dove lo scorso 12 novembre erano finiti agli arresti due giovani che avevano abusato di una minorenne dopo aver consumato droga e alcol. I due hanno assalito la loro vittima all’esterno di un locale in Valdelsa, abusando di lei all’interno di un’automobile. In questo caso però la denuncia è partita.

Una denuncia postata sui social network

Nel caso della dodicenne la giovane invece non sarebbe andata subito al pronto soccorso, dove si sarebbe attivato il «Codice rosa». Così le forze dell’ordine hanno appreso solo a giorni di distanza delle presunte violenze. Solo alcuni dopo la minorenne avrebbe trovato la forza di raccontare l’abuso subito. A quel punto, forse per denunciare in pubblico quanto era successo, sarebbero apparsi alcuni post.

Tutto sarebbe avvenuto all’interno di un locale dove le donne possono entrare pagando solo un euro. La polizia amministrativa sta cercando di capire come sia stato possibile che sia entrata dato che l’accesso a discoteche e sale da ballo e vietato ai minori di quattordici anni. Pare che i genitori della ragazzina non fossero al corrente che la figlia era in discoteca (non sarebbe stata neanche la prima volta che ci andava). Nelle prossime ore anche gli amici e le amiche saranno sentiti per cercare di ricostruire chi l’avesse accompagnata nel locale.

Ancora non è chiaro dove sarebbe avvenuto il presunto abuso sessuale. Nel locale? Al suo interno? Oppure in un angolo appartato. L’ipotesi più quotata al momento punta in direzione dei bagni. La polizia dovrà anche capire possa essere il presunto stupratore. I vestiti della dodicenne sono stati acquisiti dalla polizia per verificare se si possa risalire al Dna dell’aggressore.