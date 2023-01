Agguato in un distributore di benzina: ucciso un uomo di 50 anni

Il veicolo con dentro il cadavere della vittima è stato ritrovato fermo accanto alla pompa di benzina. È successo a Gioia Tauro.

Nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio, c’è stato un agguato a Gioia Tauro (Reggio Calabria). A perdere la vita è stato Massimo Lo Prete, 50 anni, assassinato in un distributore di benzina sulla SS18.

Il 50enne, da quanto sinora ricostruito dai carabinieri che sono sopraggiunti in loco, si era fermato a mettere benzina con la sua Fiat Panda, quando qualcuno ha aperto il fuoco contro di lui, molto probabilmente utilizzando una pistola, e uccidendolo. Il veicolo con dentro il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto accanto alla pompa di benzina.

Lo Prete, che era già conosciuto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga, aveva un autonoleggio. I militari stanno indagando e analizzando le immagini delle videocamere di sicurezza che si trovano in quell’area, e anche dentro il distributore. Da queste immagini, gli inquirenti sperano di riuscire a rimettere insieme il puzzle di come è occorso l’omicidio e, cosa più importante, identificare il killer.