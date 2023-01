Sbanda con la moto, finisce contro un palo e muore. Il gesto disperato del figlio

Poco dopo il tragico accadimento, il figlio dell’uomo che ha sbandato con la moto è arrivato sul luogo dell’incidente e, disperato, ha avuto una forte reazione.

Drammatico incidente ieri sera, venerdì 13 gennaio, intorno alle ore 21, sulla Castellana, tra Mestre e Martellago. Un uomo che andava in moto è morto dopo aver perso il controllo del mezzo ed è caduto. La moto è andata a battere contro un palo della luce.

Il tragico sinistro è occorso a Trivignano, tra Mestre e Martellago. Dopo il drammatico incidente, sul posto è sopraggiunto anche il figlio dell’uomo che ha perso la vita il quale, disperato, ha cominciato a dare calci alla moto.

La ricostruzione

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione, la vittima, un uomo di 62 anni di Trivignano, si stava dirigendo verso Martellago. La moto è andata a finire fuoristrada dopo il centro di Trivignano, in una porzione di strada rettilinea.

Il motociclista ha sbandato con la sua moto di grossa cilindrata, ed è dapprima finito contro un paletto che delimita la carreggiata, per poi schiantarsi contro un palo della luce.

Altro incidente con la moto

Sempre nella giornata di ieri è avvenuto un altro incidente con la moto, questa volta a Roma, tra via Cassia e via Oriolo Romano. Un uomo di 58 anni è finito all’ospedale Gemelli, in gravi condizioni, dopo che lo scontro, mentre viaggiava in moto, contro un cinghiale.

L’incidente è occorso nella tarda serata del 13 gennaio, ore 23:10. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma per eseguire tutti gli accertamenti. Da quanto si è appreso finora, pare che l’uomo stesse marciando sulla sua Honda Sh 300, quando si è trovato davanti un cinghiale e non è riuscito a frenare scontrandosi con il cinghiale.

Lo scontro lo ha fatto finire a terra e ora l’uomo è grave.