Litiga con la ex in un ristorante, la fa uscire e la uccide a colpi di pistola

Ancora un caso di femminicidio, questa volta a Roma. Un uomo ha ucciso una donna di 35 anni in viale Amelia, nel quartiere Tuscolano. A ucciderla sarebbe stato l’ex compagno.

Ennesimo caso di femminicidio, questa volta occorso a Roma. A perdere la vita è stata una donna di 35 anni, assassinata ieri sera, 13 gennaio, a colpi di pistola. Il delitto è occorso in viale Amelia.

Il presunto autore dell’omicidio sarebbe l’ex compagno della donna, che le avrebbe sparato dopo un litigio al ristorante, per poi darsi alla fuga in macchina, inseguito dalla polizia, che ha circondato l’area. Una scena orribile, a cui hanno assistito parecchie persone.

La ricostruzione del delitto

Da una prima ricostruzione si apprende che l’uomo avrebbe raggiunto la sua ex compagna in un ristorante in viale Amelia, dove la donna si trovava a cena con suo fratello, per provare a chiarirsi con lei. Ma quello che sarebbe dovuto essere un tentativo di riconciliazione, in breve tempo si è tramutato in una tremenda lite, al punto che il titolare ha esortato i due a uscire dal locale in quanto la cosa stava disturbando gli altri clienti.

Ma nessuno avrebbe potuto pensare a quanto accaduto in seguito. Una volta usciti dal locale, l’uomo, invece di continuare a discutere con l’ex compagna, ha tirato fuori una pistola e le ha sparato, ferendola in modo gravissimo. Dopodiché, si è dato alla fuga.

Disperate le grida di chi ha visto almeno in parte la scena e chi ha sentito lo sparo. Subito sono stati chiamati i soccorritori e in loco sono sopraggiunti i sanitari che purtroppo non sono riusciti a salvare la donna dopo aver provato a rianimarla per mezz’ora.

Sul posto sono arrivate 20 pattuglie della polizia, che hanno circondato l’area e hanno cominciato a inseguire l’uomo. A terra hanno rinvenuto un proiettile. Pare che i poliziotti avessero compreso che si trattava di una guardia giurata.

I poliziotti hanno individuato l’uomo in poco tempo e lo hanno infine catturato. Ora è in stato di fermo. Sarà eseguito l’esame autoptico. Da quanto riportano alcuni testimoni, la donna prima di uscire dal ristorante avrebbe cercato di chiudersi in bagno, perché non voleva restare sola con l’ex compagno.

Un testimone avrebbe detto che la donna ha chiesto una sigaretta, come a voler chiedere di essere aiutata. Ma infine è dovuta andar via. Purtroppo, incontro a un tragico destino.