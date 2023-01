Cremonese, la sconfitta inguaia Alvini: circola il nome del possibile sostituto

Potrebbe essersi giocato la sua ultima possibilità alla guida della Cremonese il tecnico Massimiliano Alvini. Secondo alcune indiscrezioni per il cambio di allenatore è solo questione di tempo: circola anche il nome del sostituto.

Altra sconfitta per i grigiorossi, mai vincenti in queste prime 18 partite di Serie A.

La sconfitta in quello che poteva essere considerato uno scontro diretto, complica ancor di più i piani salvezza.

Blackout nel primo tempo, la reazione del secondo non basta

Questo pomeriggio allo Zini di Cremona la squadra grigiorossa si giocava un crocevia molto importante per il prosieguo della stagione. La gara contro il Monza, infatti, poteva dare alla Cremonese punti e fiducia in vista della corsa salvezza. Questo scenario, però, è stato ben diverso nella realtà con l’ennesima sconfitta bruciante che mette più che mai in discussione Alvini. Brianzoli che hanno trovato il vantaggio all’ottavo del primo tempo con Ciurria, abile a sfruttare un tocco intelligente di Petagna. La Cremo non fa in tempo a reagire che arriva il raddoppio biancorosso. Contatto in area tra Ghiglione e Izzo che, dopo l’On Field Review, l’arbitro giudica falloso. Dal dischetto un freddissimo Caprari spiazza Carnesecchi. Per tutto il primo tempo va più vicino il Monza al tris che i padroni di casa al 1-2.

Terzo gol che arriva al decimo della ripresa, ancora con Caprari, ancora su assistenza di un ispirato Andrea Petagna. Alvini tenta il tutto per tutto e getta nella mischia Ciofani che lo ripaga subito con il gol dell’1-3. A poco meno di dieci minuti dalla fine Dessers accorcia ancora le distanze ma proprio nei minuti finali alla Cremonese manca la spinta per raggiungere il pari.

Alvini rischia grosso: un nome si fa largo

I sette punti in 18 giornate complicano non poco la posizione di Massimiliano Alvini. Il tecnico aveva recentemente incassato la fiducia del presidente che gli chiedeva, però, di invertire la rotta. L’ennesima sconfitta in Serie A lascia presagire, adesso, ad un possibile avvicendamento con un nome che si sta facendo strada con insistenza. Si tratta di Davide Ballardini, tecnico attualmente svincolato e spesso chiamato in causa per salvezze insperate.

L’ultima esperienza di Ballardini risale all’avventura al Genoa nel 2020-21, l’ultima delle quattro totali. Secondo TuttoMercatoWeb sarebbe lui il profilo più vicino in caso di esonero di Alvini. Per il ritorno di Ballardini in Serie A, dunque, potrebbe essere solo questione di tempo.