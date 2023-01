Milan, brutto pari a Lecce che fa scappare il Napoli in classifica

Il Milan di Pioli perde terreno dal Napoli di Spalletti. A Lecce è solo 2-2, con i salentini in vantaggio di due gol nel primo tempo e recuperati nella ripresa.

Nel sabato di Serie A il Milan perde terreno sul Napoli di Luciano Spalletti non andando oltre il pareggio allo Stadio Via del Mare contro i padroni di casa del Lecce.

Una partita iniziata malissimo per la compagine rossonera, che va sotto nel punteggio dopo appena tre minuti di gioco con un doppio errore, prima di Kalulu, che regala il pallone agli avversari, poi di Theo Hernandez, che per anticipare l’ex Colombo buca la propria porta.

Dopo un’altra ottima occasione per Strefezza ed una timida reazione rossonera affidata a Pobega e Giroud, i salentini raddoppiano i conti grazie al colpo di testa di Baschirotto, che schiaccia in porta alle spalle di Tatarusanu. Tre minuti più tardi Gendrey si divora il gol del 3-0 su un’altra grande azione di contropiede.

In chiusura di primo tempo Giroud costringe Falcone al miracolo per evitare il gol rossonero. Gol che arriva però al 58′ dopo che Falcone para sul tiro di Giroud, ma la palla resta viva per Leao che la raccoglie sulla sinistra e mette dentro il gol della speranza.

Dieci minuti più tardi arriva anche il pareggio rossonero con il doppio colpo di testa, prima di Giroud e poi di Calabria, che batte il portiere avversario e fa il gol del 2-2. Lecce che va vicino al gol del vantaggio ancora con una deviazione avversaria, questa volta di Tomori, che sfiora il secondo autogol di giornata anticipando il suo portiere.

Un pareggio che sta stretto alla squadra di Stefano Pioli, dato che il Napoli corre sempre più veloce dopo l’incredibile vittoria per 5-1 sulla Juventus grazie ai soliti Osimhen e Kvaratshkelia. Doppia beffa per il Milan, che dunque non riesce a guadagnare punti sui bianconeri sconfitti e che deve guardarsi anche le spalle dall’Inter.

Nella serata di San Siro infatti, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno superato l’Hellas Verona grazie alla zampata di Lautaro Martinez arrivata dopo appena tre minuti di gioco, portandosi solo ad un punto di distanza dai cugini con un doppio derby all’orizzonte. Il primo valido per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana, ed il secondo il 5 febbraio per la gara del girone di ritorno.