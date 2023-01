Ciclone Thor, gelo artico in arrivo: pioggia e neve a bassa quota, ecco dove

Ciclone Thor, gelo artico in arrivo: pioggia e neve a bassa quota. Previsto un brusco calo delle temperature, con estese gelate soprattutto al Nord. Il maltempo continuerà a sfogarsi al Centro-sud.

Dopo settimane trascorse all’insegna del sole e di temperature ben più alte della media stagionale, l’inverno è infine arrivato. Il freddo ha fatto capolino prima sulle regioni del Nord, poi si è affacciato, insieme a un’ondata di maltempo, anche al Centro e al Sud. Temperature in picchiata, nuvole e precipitazioni: tutta colpa dell’irruzione di aria significativamente più fredda proveniente dall’Europa del Nord.

Questo vortice freddo in azione sul Mediterraneo, denominato Ciclone Thor, non mostra tregua, e anzi, potrebbe assicurare un nuovo week-end “in bianco” in particolar modo lungo le aree dell’Appennino. Previsti per i prossimi giorni, infatti, ancora episodi di maltempo, stavolta però con neve a quote molto basse se non addirittura in pianura. In particolar modo, nelle prossime ore sono previsti fenomeni al Nord-est e sull’Emilia Romagna. Ma anche domani avremo un altro minimo depressionario, con ulteriore maltempo al Centro-sud e neve abbondante sugli Appennini fino a quote collinari.

Maltempo, gelo e neve anche in pianura

La vasta circolazione ciclonica Thor non si indebolisce, e anzi, tiene ancora sotto scacco il nostro Paese. Se già da alcuni giorni diverse aree – soprattutto quelle centro-meridionali – sono in preda al maltempo, anche per questo fine settimana si attendono temperature glaciali, nevicate abbondanti ed estese gelate.

Il ciclone è infatti alimentato da venti freddissimi in discesa dalle terre artiche, provocando un repentino crollo delle temperature (in linea però con la stagione invernale) dopo settimane e settimane di caldo anomalo. Le colonnine di mercurio segnano al momento i valori più bassi principalmente al Nord, ma entro i prossimi giorni tutto il Paese sarà caratterizzato da un contesto termico puramente invernale.

In particolar modo, questo fine settimana sarà il Nord-ovest a soffrire maggiormente dell’ondata di freddo artico. Già nel corso della notte tra oggi e domani, sono infatti attese le prime ampie schiarite, che provocheranno una brusca picchiata delle temperature minime, pronte a scendere di parecchi gradi sotto lo zero. Sarà infatti proprio il rasserenamento del cielo a favorire una rapida dispersione del calore, lasciando spazio alle correnti gelide e a un intenso raffreddamento degli strati più bassi dell’atmosfera. Anche per questo motivo si attendono in queste zone ampie e importanti gelate. Come è inoltre possibile vedere dal grafico, per ciò che riguarda la giornata di domani le aree del Nordovest segneranno temperature che scenderanno sotto lo zero anche di 6/8°C.