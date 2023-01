Roma, per Zaniolo c’è la fila: possibile accelerata nei prossimi giorni

È venuto fuori come un fulmine a ciel sereno uno dei casi che sta maggiormente facendo discutere in questa finestra invernale di calciomercato: la rottura tra la Roma e Nicolò Zaniolo.

Il fantasista sarebbe deciso a cambiare aria ma la società giallorossa vorrebbe una pretendente in grado di soddisfare le alte richieste.

Zaniolo ritiene concluso il suo ciclo alla Roma e sarebbe pronto a ripartire per misurarsi con nuove realtà.

Il caso Zaniolo non preoccupa, Mourinho insegue la Champions

La penalizzazione della Juventus ha rilanciato più che mai le ambizioni della Roma per una qualificazione alla prossima Champions League. Con l’uscita di scena dei bianconeri, infatti, i giallorossi sono balzati al quarto posto. Posto consolidato nel match del Picco contro lo Spezia dove la squadra dello Special One è riuscita a conquistare tre punti vitali. In Liguria Mou si presenta con Stephan El Shaarawy al posto del dissidente Zaniolo, fuori dai convocati. Il Faraone si mette subito in mostra con un tiro da fuori che impegna Dragowski. In chiusura di tempo il tridente giallorosso confeziona il vantaggio. Lancio di Smalling che trova la spizzata di Abraham verso El Shaarawy, scambio con Dybala che serve l’ex Milan a tu per tu con Dragowski e porta in vantaggio i suoi.

La Roma inizia alla grande anche la ripresa e dopo tre minuti di gioco trova il raddoppio. Dybala lavora una palla per Abraham che salta Caldara con un tunnel e s’invola verso la porta spezzina fulminando Dragowski con il piattone destro. Il gol tramortisce lo Spezia che nei restanti minuti si fa timidamente vedere con Maldini senza rendersi pericoloso.

Futuro di Zaniolo un rebus: tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni

La vittoria sul campo dello Spezia permette alla squadra di Mourinho di concentrarsi sul campo e lasciare al di fuori i casi spinosi. Il futuro di Zaniolo, però, potrebbe essere deciso a stretto giro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente del calciatore potrebbe volare in Inghilterra nei prossimi giorni.

Su Zaniolo, infatti, è molto forte il Tottenham di Conte e Paratici, disposto a mettere sul piatto i 30 milioni richiesti dalla Roma. Resta da definire la formula della cessione visto che ai giallorossi non piace l’obbligo condizionato dall’eventuale qualificazione in Champions degli Spurs. In Premier League seguono la vicenda anche West Ham e Nottingham Forest, anch’esse interessate al classe ’99. Più defilato al momento il Milan che studia la situazione e ragiona un eventuale affondo in chiusura di mercato o per la prossima estate.