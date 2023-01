Milan, dichiarazione d’amore del calciatore: avanti tutta per l’affare

Continua la stagione del Milan che, dopo i passi falsi contro Roma e Lecce, prova a consolidare il secondo posto in classifica rimanendo vigile sui risultati del Napoli capolista.

Per il Diavolo, inoltre, arrivano buone notizie con un calciatore che ha manifestato senza nascondersi troppo il suo amore per i colori rossoneri.

Adesso la squadra di Pioli deve riprendere la marcia se vuole confermare anche in questa stagione un piazzamento per la prossima Champions League.

Il Milan zoppica: Pioli riparte dalle sue certezze

Era iniziato nel migliore dei modi il 2023 del Milan vittorioso nella trasferta dell’Arechi contro la Salernitana. Il match successivo con la Roma, però, ha minato le certezze dei rossoneri che si sono fatti rimontare due reti dai giallorossi negli ultimi minuti della gara. Dalla rimonta romanista in poi la squadra di Pioli sembra essersi smarrita. Prima la clamorosa eliminazione in Coppa Italia a San Siro per mano del meno quotato Torino. Poi l’avvio shock contro il Lecce capace di portarsi sul doppio vantaggio salvo poi farsi rimontare nella ripresa dal Diavolo. La prima delusione per il Milan, però, è arrivata a Riyad. In Arabia Saudita la squadra di Pioli si giocava la Supercoppa Italiana nella stracittadina contro l’Inter.

I nerazzurri di Inzaghi hanno trionfato senza storie con un 3-0 che ha mostrato tutte le fragilità di questo Milan. Stefano Pioli perde così l’occasione di conquistare il suo secondo trofeo in rossonero. In casa Milan, adesso, il diktat è quello di rialzarsi e la squadra è subito chiamata alla risposta nel posticipo dell’Olimpico contro la Lazio.

Sfida Champions tra Lazio e Milan: Pioli si fida dei suoi

Per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri il tecnico del Diavolo ripartirà dalle certezze di questi ultimi anni in rossonero. Una di queste è Olivier Giroud, centravanti francese vicecampione del mondo con la squadra di Deschamps.

Il trentaseienne ex Chelsea e Arsenal ha trascinato il Milan allo Scudetto nella scorsa stagione ma in questo momento anche lui sta vivendo una leggera flessione. Il francese andrà in scadenza nel giugno 2023 ma, dopo i primi problemi riscontrati nelle trattative, una buona notizia può far gioire i tifosi rossoneri. Durante un’intervista a Canal+ il centravanti della Francia ha voluto ribadire la voglia di rimanere al Milan. Ecco le sue parole: “Ho voglia di rinnovare il mio contratto con il Milan. Con la vittoria dello scudetto sono entrato nel cuore dei tifosi milanisti. Sto parlando con la società per il rinnovo, se ci sarà la possibilità di finire la carriera ad alti livelli al Milan lo farò. In alternativa potrei scegliere una destinazione esotica, la Mls americana mi è sempre piaciuta“.

Il futuro di Giroud, dunque, si potrebbe tingere ancora di rossonero, con la speranza per i tifosi che le parti arrivino ad un accordo al più presto.