Cristiano Ronaldo attira i campioni: adesso l’Al Nassr sogna in grande

Il trasferimento faraonico di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr ha puntato i riflettori sulla squadra saudita e sul calcio mediorientale più in generale. Adesso il club dell’Arabia Saudita sogna di piazzare altri grandi colpo.

L’arrivo della stella portoghese spinge l’Al Nassr a puntare sempre più in alto e prendersi la scena.

I tifosi sognano un dream team in grado di far dominare il club anche nelle competizioni internazionali.

Ronaldo con l’Al Nassr sotto i riflettori

È ufficialmente iniziata l’avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr. Il campione portoghese ha fatto il suo debutto in Saudi Pro League disputando i suoi primi novanti minuti con il nuovo club. Non è arrivato, però, il gol atteso dai tantissimi tifosi accorsi a vedere l’esordio del cinque volte pallone d’oro. Con l’arrivo di CR7 l’Arabia Saudita suscita sempre più interesse e molto presto l’ex Juventus potrebbe non essere l’unico a militarci. Diverse voci hanno iniziato a parlare di un ingaggio stellai da parte della grande rivale dell’Al Nassr: l’Al Hilal. Come riportato di recente da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club sarebbe pronto a riproporre il grande duello che ha catalizzato il calcio degli ultimi dieci anni decidendo di portare in Saudi Pro League il sette volte pallone d’oro: Lionel Messi.

Il trio potrebbe tornare: due ex Real nel mirino dell’Al Nassr

Un riproporsi della sfida tra Messi e Ronaldo sembra attualmente difficile, visto che per l’argentino si parla di un rinnovo con il Paris Saint Germain. Se non dovesse arrivare Messi, però, altri campioni potrebbero presto raggiungere l’ex Juventus. Secondo il portale saudita Al Yaum, l’Al Nassr sarebbe molto vicino ad un accordo con Luka Modric, in scadenza a giugno con il Real Madrid.

Luka Modric potrebbe non essere il solo a volare nel campionato saudita. Secondo UOL Esporte anche un altro ex Real Madrid potrebbe ben presto ritrovare Cristiano. Si tratta di Marcelo, anch’egli componente del grande Real Madrid di Zidane e attualmente in forza all’Olympiakos. Anche il laterale brasiliano a giugno sarà libero e, nonostante le offerte provenienti da Turchia e Major League Soccer potrebbe scegliere di raggiungere l’amico portoghese.