Milan, aumentano le voci sul grande colpo: tifosi in visibilio

Rimbalzano voci clamoroso circa un possibile nuovo acquisto per il Milan che attualmente sta vivendo un periodo difficile. Maldini e Massara lavorano al grande colpo che farebbe letteralmente sognare i tifosi.

Un colpo che fino a qualche tempo fa sembrava impensabile adesso potrebbe davvero concretizzarsi.

Con l’arrivo del grande campione i tifosi rossoneri iniziano già a sognare in grande.

Periodo no del Milan: i rossoneri provano a scacciare la crisi

Il 2023 non ha regalato molte gioie ai tifosi rossoneri fino ad ora. La squadra di Pioli, infatti, sembra aver subito un contraccolpo psicologico a causa del pareggio in extremis contro la Roma e nelle ultime uscite è sembrata brancolare nel buio. Il pareggio contro il Lecce, ma soprattutto, le sconfitte contro Torino, Inter e Lazio hanno gettato diverse ombre sul progetto rossonero. Ad attirare le critiche dei tifosi, inoltre, gli zero acquisti operati dal duo Maldini-Massara accusati di non aver corretto gli errori commessi in estate con Origi e De Ketelaere.

Un grande colpo per il Milan: in Inghilterra ne sono certi

Per rilanciare le chance di titolo, ormai ridotte al lumicino, la dirigenza del Diavolo potrebbe mettere a segno un colpo last minute in grado di far sognare i tifosi. Come riportato dal The Sun, i rossoneri starebbero provando ad arrivare a Joao Cancelo, esterno difensivo di proprietà del Manchester City.

Il portoghese ex Inter e Juventus ha progressivamente perso il suo posto da titolarissimo ai Citizens. Le fatiche del mondiale, infatti, hanno restituito a Pep Guardiola un calciatore apparso spento e fuori forma. Nelle ultime uscite, inoltre, il tecnico catalano ha preferito fare a meno del portoghese schierando il giovane Rico Lewis in quella posizione. Per questo il tabloid inglese ha parlato di possibile partenza con le quotazioni del Milan in netto rialzo. Maldini e Massara lavorano ad una soluzione in prestito, magari con diritto di riscatto condizionato ad obiettivi come il raggiungimento dei primi quattro posti in Serie A. L’affare potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato ma la trattativa resta comunque difficile. La prospettiva di schierare Theo Hernandez da un lato e Joao Cancelo dall’altro, però, fa sognare i tifosi che adesso attendono il loro campione.