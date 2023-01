Ibrahimovic e Aguero, un botta e risposta incredibile tra i due campioni

Dopo il duro commento di Ibrahimovic sui festeggiamenti argentini post mondiale arriva la risposta di Sergio Aguero, che non le manda a dire allo svedese.

La vittoria dell’Argentina di Messi ai mondiali in Qatar 2022 ha coronato Leo come uno dei più grandi della storia, se non il più grande a livello assoluto, permettendo alla pulce di eguagliare Maradona anche con la maglia della nazionale.

Un mondiale vissuto da Messi come protagonista assoluto, che ha visto l’ex Barcellona segnare in ogni singola partita della competizione e alzare al cielo anche il titolo di migliore in campo della competizione.

Nonostante una vittoria storica da parte dell’Albiceleste, non sono mancate però le polemiche dopo la vittoria contro la Francia e dopo i festeggiamenti dei giocatori argentini al termine della storica finale, una delle più belle di sempre.

Chi ha avuto molto da criticare è stato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha infatti avuto molto da ridire sulle modalità con cui i calciatori argentini hanno festeggiato il successo iridato: “Ero sicuro che Messi avrebbe vinto, è il migliore della storia. Quello che mi preoccupa però è l’atteggiamento degli altri giocatori argentini. C’è un limite che non si deve superare quando si vince. Da professionista mi sento da dire che quello che hanno fatto è segno che non vinceranno mai più, non si vince così!”

Parole dure da parte di Ibra, che hanno attirato la risposta di uno storico giocatore della nazionale sudamericana, il Kun Aguero. L’ex Manchester City ha infatti rispedito al mittente le critiche di Zlatan, criticando il suo modo di fare durante la sua carriera: “Ricordo quando eravamo l’uno contro l’altro in City contro United, facevi interventi duri e contestavi l’arbitro. In campo ti sei sempre comportato male, quindi penso tu sia l’ultimo che può parlare.”

Il Kun si lascia poi anche andare ad una provocazione nei confronti del rossonero: “Prima di preoccuparti dell’Argentina preoccupati per il tuo paese, per la tua squadra, che non era nemmeno presente agli ultimi mondiali”

Da che pulpito?