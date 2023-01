NBA All-Star Game: tra conferme e sorprese ecco svelati i 10 titolari

Tra sorprese e tante conferme la NBA ha ufficializzato i 10 titolari dell’All-Star Game 2023: ecco chi saranno i partecipanti dellla sfida.

Il week end più atteso della regular season NBA andrà in scena a Salt Lake City, casa degli Utah Jazz, tra il 17 ed il 19 febbraio: ecco chi saranno i 10 titolari della sfida.

La stagione NBA prosegue nelle sue diverse dinamiche e la regular season, salvo alcuni risultati ed alcune squadre, sembra non regalare fin qui eccessive sorprese agli appassionati. Momento cruciale di tutta l’annata sarà ora la prima metà di febbraio quando oltre alla trade deadline, fissata per il 9 del mese, si svolgerà anche l’attesissimo All-Star Game di Salt Lake City.

Dopo il flop della passata stagione la National Basketball Association vorrà di certo rifarsi con un evento spettacolare la cui prima novità riguarderà la formazione delle squadre. Alla conferma dei due capitani è stata affiancata un nuovo metodo di formazione dei quintetti: le sclete non avverrano in anticipo, ma bensì saranno fatte pochi minuti prima del match regalando con tutta probabilità qualche sorpresa. Nella nottata tra giovedì e venerdì sono state anche ufficializzati i 10 titolari, tra loro non mancano le sorprese.

NBA All star game: ecco chi vedremo in campo

Come ormai noto per scegliere i due quintetti di titolari, quello della Eastern Conference e quello della Western Conference, sono stati mischiati i voti di tifosi, giocatori e media con percentuale rispettivamente di 50, 25 e 25. Le scelte sui panchinari verranno invece fatte dagli allenatori e saranno ufficializzate tra una settimana, ma intanto ecco capitani e titolari.

A capitanare il quintetto dell’est c’è per la terza volta in carriera Giannis Antetokounmpo. Il greco primo nel ranking voto di fan e colleghi e secondo solo per i media, non era certo di questa posizione per via delle tante assenze fin qui accomulate, ma alla fine è riuscito ad avere la meglio su Kevin Durant.

Il numero 7 dei Nets sarà comunque della partita (salvo infortuni) e con lui anche il compagno di franchigia Kyrie Irving, a completare il quintetto Jayson Tatum e Donovan Mitchell. Fa di certo rumore l’assenza di Joel Embiid ma il centro di Philadelphia paga il duello con un candidato MVP come Tatum e due stelle quali Giannis e KD.

Lato Western Conference sarà nuovamente Lebron James a capitanare la squadra. Il numero 6 dei gialloviola, ormai lanciato a superare il record di Kareem Abdul-Jabbar per punti segnati in NBA, arriva al suo 19° All-Star Game, il totale degli altri 4 componenti del quintetto è di 20.

Ad affiancare LBJ ci sarà il suo amico e rivale Stephen Curry, al nono All-Star Game della carriera e fresco vincitore del titolo di MVP della partita lo scorso anno, Luka Doncic, Zion Williamson e il due volte MVP uscente Nikola Jokic. Da sottolineare l’assenza di Anthony Davis, penalizzato dagli infortuni, e la sorprendente presenza di Zion, per il quale ci si attendeva un trattamento simile a quello di AD in favore di Lauri Markkanen o Domantas Sabonis.

Tutto è apparecchiato per una sfida dall’alto contenuto di spettacolo, ma starà come sempre ai giocatori decidere quanto spiengersi oltre in una sfida orami sempre più in famiglia.