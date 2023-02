Il Real Madrid si laurea campione del mondo per la quinta volta nella sua storia! 5-3 all’Al Hilal e trofeo a casa

Il Real Madrid batte 5-3 i sauditi del Al Hilal e si laurea per la quinta volta nella sua storia campione del mondo. Decisivi i gol di Vinicius, Valverde e Benzema.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti vince per la quinta volta nella sua storia il mondiale per club battendo per 5-3 i sauditi dell’Al Hilal grazie alle marcature di Vinicius, Valverde e Benzema. Inutili i gol di Marega e Vietto per gli uomini di Diaz.

Blancos che si schierano in campo con il solito 4-3-3 con Lunin tra i pali al posto dell’infortunato Courtois, non convocato per la competizione. Difesa composta da Carvajal, Rudiger, Alaba e l’adattato Camavinga a fare da terzino. Tchouameni insieme a Kroos e Modric a centrocampo, davanti insieme al pallone d’oro Benzema ci sono Valverde e Vinicius. 4-3-3 anche per l’Al Hilal di Ramon Diaz che schiera Al Muaiouf tra i pali, protetto da Saud, Jang, Al Bulayhi e Al Dawsari. Kanno Cuellar e Carrillo a cucire il gioco con il tridente composto da Marega, Lucky Luciano Vietto e Salem Al Dawsari.

Real che passa dopo appena 13′ di gioco grazie alla grandissima imbucata di Karim Benzema, che trova in profondità l’inserimento di Vinicius, che fulmina il portiere avversario e fa 1-0 per i blancos. Passano appena 5′ e arriva anche il raddoppio di Federico Valverde che segna con un destro di prima intenzione dall’interno dell’area di rigore avversaria.

L’Al Hilal però non si arrende e al 25′ torna in partita grazie al gol firmato da Moussa Marega. L’ex Porto parte sul filo del fuorigioco servito da Kanno e batte il portiere avversario e rimette in gioco i sauditi.

Nella ripresa il Real mette subito le cose in chiaro. Dopo 9′ Vinicius fa un bellissimo assist d’esterno per Benzema. Quattro minuti più tardi invece Valverde firma la sua doppietta mettendo in porta l’assist di Carvajal. Ancora una volta però gli uomini in maglia blu provano a riaprirla grazie al gol di Lucky Luciano Vietto, che con un freddissimo scavetto fa 4-2 sulla gran palla in verticale di Abdullhamid. Tutto vano però perché dopo soli 6′ Vinicius va a firmare la sua doppietta personale che fissa il punteggio sul 5-2.

5-2 che non è però il punteggio finale, dato che c’è tempo anche per la doppietta anche di Luciano Vietto, che coglie l’assist di Michael e dopo una bellissima giravolta appoggia il pallone nella porta vuota per il 5-3 finale.

Miglior club al mondo

Il Real consolida il suo status di miglior club del mondo con il quinto titolo mondiale, dopo quelli conquistati nel 2014, 2016, 2017 e 2018, consolidando il suo vantaggio sugli storici rivali del Barcellona, fermi a tre titoli.

Le Merengues avevano conquistato la loro prima Coppa del Mondo battendo gli argentini del San Lorenzo per 2-0, ripetendosi poi per tre anni consecutivi tra 2016 e 2018, battendo rispettivamente i giapponesi del Kashima Antlers per 4-2 ai tempi supplementari, i brasiliani del Gremio per 1-0 e gli emirati dell’Al Ain per 4-1.

Prima volta sul podio per l’Al Hilal, che nelle precedenti edizioni del 2019 e del 2021 era finito al quarto posto dopo le sconfitte nella finalina contro Monterrey e Al Alhy.