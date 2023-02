L’ex calciatore sicuro: “Ho rivisto la squadra dell’anno scorso”

Dopo la lunghissima attesa è finalmente ritornare la Champions League. Il massimo torneo europeo per club vede in scena agli ottavi di finale ben tre squadre italiane, con la sola Juventus eliminata ai gironi.

Ad aprire le danze il Milan campione d’Italia che a San Siro ha sfidato il Tottenham di un ex Juventus e Inter: Antonio Conte.

La squadra di Pioli ha avuto la meglio degli inglesi portando a casa un 1-0 importantissimo.

Il Milan si rialza in Champions: la decide Brahim Diaz

Se si escludesse il primo periodo in sella alla panchina rossonera, quello appena trascorso potrebbe essere definito il peggior momento di Stefano Pioli al Milan. Le pesantissime e larghe sconfitte subite contro Inter, in Supercoppa, e contro Sassuolo e Lazio in campionato, avevano gettato ombre sul futuro del tecnico. Con la vittoria contro il Torino, però, il Diavolo è riuscito a rialzarsi e nella notte di Champions è arrivato un successo fondamentale per morale e per sognare il passaggio ai quarti di finale. Il match winner della gara è stato Brahim Diaz, nota molto positiva della stagione milanista.

Il Milan torna a brillare: le parole dell’ex calciatore

A margine della vittoria dei rossoneri sul Tottenham di Conte in tanti hanno parlato di un Milan rivitalizzato dal proprio tecnico. Il passaggio alla difesa a tre, che aveva sollevato dubbi e attirato diverse critiche, si è rivelato salvifico e tra i migliori in campo c’è stato il giovane difensore tedesco Malick Thiaw.

Proprio un ex difensore rossonero ha parlato della gara di Champions League, sottolineando come nel match di San Siro abbia finalmente rivisto quel Milan capace di chiudere lo scorso campionato davanti a tutti e cucirsi il tricolore sopra il petto. Si tratta di Alessandro Costacurta che a Sky Sport ha parlato della sua ex squadra. Ecco le sue parole: “Il pubblico è stato importante, ma i tifosi si sono scaldati con la squadra. I giocatori sono stati umili in campo, il Tottenham non è mai stato pericoloso. Bravi davvero, ho visto qualcosa del Milan dei due anni passati. Speriamo di non dover rimpiangere quei due gol sbagliati nel secondo tempo“.

Segnali positivi, dunque, da parte del Milan che ha mostrato di essere ancora quella squadra solida ed efficiente delle scorse stagioni. La strada per i quarti è ancora lunga ma i tifosi milanisti possono guardare alla trasferta di Londra con più fiducia.