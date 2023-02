Napoli, inizia il casting per il dopo Lozano

Tra i punti di forza di questo Napoli che sta letteralmente dominando la Serie A c’è sicuramente la progettualità e l’impostazione a lungo termine. Grandi meriti vanno dati al ds Giuntoli che ha portato a Napoli calciatori di talento.

Il lavoro del direttore sportivo non si ferma mai e, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe lavorando ai colpi per la prossima estate.

Nella prossima finestra di mercato, infatti, potrebbe salutare Hirving Lozano, arrivato in azzurro nel 2019.

Lozano potrebbe partire da vincente

Acquistato a peso d’oro nel 2019 sotto la gestione Ancelotti, Hirving Lozano era arrivato a Napoli con aspettative altissime. Il messicano, nel corso dei suoi anni in azzurro, ha alternato prestazioni molto convincenti ad altre indolenti e sottotono. L’esborso per il suo cartellino è stato quasi del tutto ammortato e, in caso di cessione alla giusta cifra, potrebbe portare una buona plusvalenza ad ADL. Qualora questa dovesse essere l’ultima stagione di Hirving Lozano sotto il Vesuvio, il messicano potrebbe lasciare Napoli con un titolo e considerare, dunque, positiva la sua avventura in azzurro.

Il Napoli pensa al dopo Lozano: i primi nomi

Lo status da extracomunitario, che ha bloccato il Napoli nella trattativa per Azzedine Ounahi finito poi all’Olympique Marsiglia, e il suo alto ingaggio da 4,5 lasciano pensare che De Laurentiis e Giuntoli proveranno a piazzarlo in un altro club nella prossima finestra estiva. Per sostituirlo, inoltre, iniziano a circolare già i primi nomi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in cima alla lista ci sarebbe Adama Traoré, in scadenza a giugno con il Wolverhampton.

L’attaccante, passato anche dal Barcellona, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo pervenuta dal club inglese e, con ogni probabilità, cambierà casacca in estate. Il Napoli monitora la situazione ma Traoré non è l’unico nome sulla lista di Giuntoli e De Laurentiis. Un altro papabile sostituto di Lozano, infatti, è Gustav Isaksen, ala danese classe 2001 in forza al Midtjylland. Il valore del giovane si aggira intorno ai 5 milioni ma il club danese ne chiede almeno il doppio per lasciarlo partire. Il Napoli inizia a pianificare il futuro e presto potrebbe salutare uno dei suoi protagonisti senza, però, farsi trovare impreparato.