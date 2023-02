Champions, Europa e Conference League, ecco il quadro delle italiane in europa

Con il ritorno delle competizioni europee tornano in campo anche le squadre italiane. Mancano solo Napoli ed Inter all’appello, mentre hanno già giocato Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina.

Torna il calcio europeo per le squadre italiane. Vittorie per Milan, Fiorentina e Lazio, la Juventus non va oltre il pareggio con il Nantes, perde la Roma di Mourinho in casa del Salisburgo.

Si è partiti nella giornata di martedì 14 febbraio, con il ritorno di Conte a San Siro alla guida del Tottenham. Gli Spurs però disputano una gara molto al di sotto delle aspettative. Il Milan passa in vantaggio dopo appena 7 minuti di gioco grazie al doppio tentativo di Brahim Diaz dopo le parate di Forster. Tottenham che non si rende mai veramente pericoloso e anzi è fortunato a non subire il gol del raddoppio, dato che i rossoneri sprecano tante grandi occasioni con De Ketelaere, Thiaw e Leao. Un 1-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno al Tottenham Hotspurs Stadium.

In Europa League la Roma di José Mourinho viene ospitata alla Red Bull Arena dai padroni di casa del Salisburgo, retrocessi dalla Champions dopo essere arrivati al terzo posto del girone con Milan e Chelsea. La gara si sblocca solo sul finale, quando all’88’ arriva il gol di Nicolas Capaldo, che gela i giallorossi costringendoli alla sconfitta.

Dopo un disastroso girone di Champions anche la Juventus di Max Allegri è in Europa League. Davanti al pubblico dell’Allianz i bianconeri passano in vantaggio dopo meno di un quarto d’ora. Al 13′ è infatti Dusan Vlahovic a segnare il gol dell’1-0 su assist di Federico Chiesa. Bianconeri che non riescono però a portare a casa la vittoria, dato che dopo un quarto d’ora nella ripresa c’è il gol del pareggio di Blas. Tante le proteste nel finale per un rigore non concesso ai padroni di casa.

In Conference League la Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida i portoghesi del Braga, retrocessi dall’Europa League nel girone con Union Saint Gilloise e Union Berlino. I viola terminano in vantaggio il primo tempo grazie al colpo di testa di Luka Jovic sul solito cross di Cristiano Biraghi. Nella ripresa i fiorentini straripano anche grazie all’espulsione di Tormena dopo appena 10′. Al 60′ Jovic firma la sua doppietta, uscendo al 75′ per lasciare il posto a Cabral. Dopo appena 4′ dal suo ingresso in campo il brasiliano segna il gol del 3-0, ripetendosi al 91′ sugellando il passaggio del turno col 4-0 finale.

Anche la Lazio è in Conference League, dopo l’eliminazione dell’equilibratissimo girone di Europa League con Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz, tutte arrivate a 8 punti. Contro i romeni del Cluj le cose si mettono subito male per i biancocelesti di Sarri, dato che al 15′ Patric viene espulso lasciando in 10 i suoi uomini. Espulsione che però non condiziona la vittoria finale, ottenuta grazie alla rete di Ciro Immobile al quarto minuto di recupero del primo tempo.