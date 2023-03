Il prezzo del cibo aumenterà tremendamente e questa volta l’Ucraina non c’entra

Nuovi terribili aumenti sono previsti al supermercato. Vediamo cosa spingerà in alto i prezzi e cosa cambia concretamente.

La guerra in Ucraina e la speculazione hanno fatto aumentare tantissimo il costo del cibo negli ultimi 12 mesi. Ma invece questa volta sarà proprio la crisi idrica determinare i nuovi incrementi del cibo e le famiglie potrebbero finire in ulteriore difficoltà. Già oggi per tante famiglie fare la spesa al supermercato ma anche al discount diventa difficile.

Infatti le bollette sono aumentate tantissimo ed il cibo e tutte le voci di spesa per le famiglie italiane diventano sempre più onerose. Il fiume Po è quasi prosciugato in alcuni tratti e le riserve idriche delle regioni da nord a sud stanno soffrendo. Questo non soltanto rende il cibo molto difficile da coltivare ma bisogna tenere presente che l’acqua serve proprio a coltivare non soltanto quelle piante destinate poi all’uomo ma anche le piantagioni che si trasformeranno in foraggio per gli animali.

La crisi idrica rende difficile produrre cibo

Quindi non bisogna stupirsi se nelle prossime settimane ma soprattutto nei prossimi mesi la carne e i latticini costeranno tantissimo. La fiammata dei prezzi legata alla crisi idrica si somma alla forte inflazione che non accenna a diminuire. Quindi secondo gli esperti i prezzi al supermercato potrebbero rischiare davvero di esplodere specialmente su alcuni alimenti. Questi fortissimi aumenti del cibo possono essere ben assorbiti da alcune famiglie ma possono trasformarsi in un elemento davvero problematico per altre.

Infatti la sperequazione in Italia oggi è fortissima e il divario sociale cresce di anno in anno punto tantissime famiglie sono in uno stato di difficoltà estrema e questi aumenti possono determinare un elemento di rischio sociale molto forte. Ma bisogna tenere presente che la crisi idrica è un fenomeno globale. Quindi l’aumento dei prezzi non arriverà soltanto dai cibi prodotti in Italia ma si attende anche sui tanti cibi che importiamo dall’estero.

Famiglie in grosse difficoltà

Dunque un aumento generalizzato del prezzo del cibo al supermercato rappresenta un vero e proprio elemento di rischio sociale. Anche perché come sappiamo il reddito di cittadinanza in Italia è stato duramente tagliato e quindi non si potrà contare su questo ausilio per la spesa del supermercato. Ma ancora una volta un aspetto da non sottovalutare è quello della speculazione internazionale. Infatti quando il prezzo del cibo rischia di aumentare questo fenomeno viene gonfiato ad arte da chi specula sui costi delle materie prime alimentari per ricavarci un profitto.

Già in passato vi avevamo messo in guardia contro questo perverso fenomeno che nessuno sembra in grado di arginare. E’ veramente atroce che per il profitto di alcuni, i prezzi del cibo aumentino poi per tutti. Quindi anche se in questo caso il problema è l’emergenza idrica in realtà questa questione sarà probabilmente ulteriormente gonfiata dall’azione degli speculatori.