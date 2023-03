Case Green: i tanti rischi che fanno tremare gli italiani

Una stangata senza precedenti che può mettere in difficoltà tantissime famiglie. Vediamo le ultime novità.

La direttiva case green è stata approvata dal Parlamento Europeo. Questo non significa che sarà automaticamente vincolante per i cittadini italiani ma ormai la strada sembra tracciata. La stangata per le famiglie può essere veramente tremenda perché per ogni abitazione i prezzi dell’efficientamento energetico potrebbero essere di €30.000 o anche di più.

Quello che l’Europa sta chiedendo a tutti i suoi cittadini è di aumentare di molto la classe energetica degli immobili. Ma se la stima di €30.000 per ogni immobile può sembrare già elevata bisogna tenere presente che quando tutti gli italiani o perlomeno tanti Italiani cominceranno a fare effettivamente questi lavori di efficientamento energetico i prezzi delle materie prime ma anche della manodopera saliranno alle stelle.

Pesantissima per le famiglie italiane

Alcuni dicono che questa direttiva è assurda e irrealistica perché non si può pretendere che una parte considerevole del degli immobili italiani vengano ristrutturati in pochissimi anni. Eppure le conseguenze per chi non si dovesse adeguare sarebbero pesanti. Infatti dopo il 2030 chi non avrà una casa in regola non potrà affittarla e neppure venderla.

Tra l’altro la scadenza del 2030 non è neppure l’ultima. Negli anni successivi bisognerà aumentare ulteriormente la classe energetica degli immobili e tante famiglie potrebbero trovarsi in difficoltà. In questo periodo si è parlato anche molto di bonus statali ma questi bonus non sembrano una via realmente praticabile. Infatti riuscire ad erogare bonus per efficientamenti energetici così su larga scala per lo Stato è semplicemente impossibile.

Mazzata anche sui mutui

Tra l’altro anche avere dei mutui sarà molto più difficile. Infatti quando si chiede un mutuo la banca stima il valore della casa su cui concederlo che poi sarà pignorata se non si dovessero pagare le rate. Ma con il mercato immobiliare che rischia di crollare perché le case di classe energetica G diventeranno molto problematiche da vendere è chiaro che anche i mutui subiranno una stangata.

La speranza di tanti Italiani è che in definitiva questa direttiva non passi per non essere obbligati a una spesa veramente fortissima. Come dicevamo l’iter è ancora lungo e poi la direttiva dovrà essere recepita dal nostro Paese ma il testo approvato dal parlamento europeo è durissimo e le case che non saranno adeguate alla direttiva europea rischiano di vedere un crollo di valore realmente importante. Bisogna tenere presente che già oggi in Italia ci sono tanti immobili che hanno un valore molto basso e che sono difficoltosi da vendere o da affittare.

I numeri sono a favore della direttiva

Ma quando effettivamente passerà una riforma così dura questi immobili saranno semplicemente un problema per chi li possiede. Pensare ad anni e anni di lavori di efficientamento energetico costosissimi può avere un senso se parliamo di immobili di valore importante ma in tante realtà del Sud una direttiva del genere può essere semplicemente disastrosa. Il centro-destra sta facendo le barricate ma i numeri in Europa sembrano a favore di questa direttiva.