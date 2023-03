Milan, riflessione sul centravanti: spunta il colpo low cost

Il Milan di Stefano Pioli ha dovuto cedere lo scettro d’Italia che, con ogni probabilità, andrà allo straripante Napoli. In casa rossonera iniziano, dunque, le valutazioni per il futuro e un tema caldo è quello che riguarda l’attaccante.

Il Milan attualmente ha tre calciatori in questo ruolo, ma vorrebbe far crescere sin dalla prossima stagione il centravanti del futuro al fianco dei più profili esperti già presenti nell’organico rossonero.

La difficile situazione economica del Milan e di tutto il calcio italiano in generale, però, costringe la dirigenza milanista a vagliare soluzioni dal costo contenuto. Nelle ultime ore Maldini e Massara avrebbero iniziato a ragionare, dunque, su un colpo low cost.

Tanti nomi per l’attacco rossonero: corsa a due per il futuro

La questione relativa al centravanti è un tema molto sensibile in casa Milan. Il parco attaccanti attualmente a disposizione di Stefano Pioli non dà assolute garanzie. Il valore dei centravanti rossoneri è fuori discussione, ma a tenere in allarme il tecnico sono le condizioni fisiche dei tre. Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud hanno pochi eguali per leadership e senso del gol, ma la carta d’identità non gioca a loro favore. Divock Origi ha 27 anni, ma il suo impatto tutt’altro che positivo ha fatto nascere molti dubbi alla dirigenza del Diavolo.

Per questo gli uomini mercato del Milan valutano le alternative e tra queste ci sarebbe anche Victor Boniface, attaccante nigeriano dell’Union Saint Gilloise. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’attaccante sarebbe stato visionato diverse volte dai rossoneri che avrebbero, inoltre, già avuto contatti con il suo entourage. Boniface sta facendo molto bene con la squadra belga, trascinata a sorpresa ai quarti di finale di Europa League.

Maldini e Massara fanno sul serio: la soluzione per l’attacco del Milan

Quello di Boniface è un profilo molto gradito, ma non è l’unico che i rossoneri stanno monitorando. Come riportato da Gazzetta.it, il Milan osserva con attenzione l’evoluzione di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 in prestito al Lecce. Con la maglia dei giallorossi ha messo a segno 5 reti in tutte le competizioni, riuscendo a sovvertire le gerarchie di Baroni che vedevano Ceesay davanti a lui.

La recente doppietta con l’Italia U21 ha riacceso i riflettori su di lui. Colombo è stato ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni e controriscatto in favore del Milan a 3,5 milioni complessivi. La cifra molto contenuta, unita alla giovane età e agli ampi margini di crescita, ne fanno un profilo molto interessante. Da non sottovalutare anche il fatto che, essendo cresciuto nel vivaio rossonero, Colombo potrebbe tornare utile per le liste.